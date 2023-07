Lebensrettung über Leitern: Feuerwehr ist gerüstet

Wetter. Eine gute Ausrüstung ist unerlässlich für einen erfolgreichen Einsatz: Warum die Feuerwehr in Wetter auch Schiebeleitern dabei hat

„Einsatz über Leitern der Feuerwehr“, unter diesem Motto begann die dritte Übung der Feuerwehr Wetter im Rahmen ihrer Brandwochenaktivitäten.

Nicht immer stehen der Feuerwehr bei ihren Rettungsarbeiten Treppen zur Verfügung. Durch Einsturz, Brand oder Verrauchung kann es zum Beispiel vorkommen, dass die Nutzung von Treppen nicht möglich ist. In diesen Fällen greift die Feuerwehr dann auf ihre mitgeführten Leitern zurück. Das können tragbare Leitern sein, oder, wenn möglich, auch die Drehleiter.

Als Übungsort hatte sich die Löschgruppe Wengern deshalb gestern dafür ein Mehrfamilienhaus in der Osterfeldstraße ausgesucht. Bei schönem Wetter hatten sich wieder zahlreiche Zuschauer vor Ort eingefunden und beobachteten genau die Arbeit der Feuerwehrleute. Pünktlich um 18.30 Uhr ging es los.

Infostand für Interessierte

Nachdem der Löschgruppenführer, er ist im Einsatz durch eine blaue Funktionsweste gekennzeichnet, die Einsatzlage erkundet hatte, gab er seinen Einsatzbefehl an die bereitstehende Löschgruppe weiter. Als erstes führten die eingesetzten Kräfte die Vornahme einer Steckleiter vor. Da diese Leiter aus vier zusammensteckbaren Teilen besteht, kann sie nicht nur auf Freiflächen genutzt, sondern auch in engen Schächten eingesetzt werden. Danach kam eine dreiteilige Schiebleiter zum Einsatz. Durch ihre größere Länge können damit zum Beispiel Fenster im dritten Obergeschoss erreicht werden. Zum Abschluss wurde dann noch die Drehleiter an einem Fenster im Dachgeschoss in Stellung gebracht und den interessierten Zuschauern die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten dargestellt.

Nachdem alle Gerätschaften wieder sicher verpackt waren, standen die Feuerwehrfahrzeuge dann zur Besichtigung zur Verfügung. Am Infostand erhielten die Zuschauer dazu noch umfassende Informationen rund um die Feuerwehr.

Das Thema Verkehrsunfall steht am nächsten Mittwoch auf dem Programm. Hierzu hat sich die Löscheinheit Alt-Wetter für den Bahnhofsvorplatz eine interessante Übung einfallen lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter