Lebhafter Start für Thalia in Herdecke

Neue Buchhandlung, bewährtes Team: Thalia am Kampsträter Platz in Herdecke hat eröffnet.

Herdecke. Buchhandelsriese Thalia ist wirklich nach Herdecke gekommen. Die Kunden staunen bei der Eröffnung, auch die Beschäftigten haben Grund zur Freude.

Die Freude über ein Wiedersehen war groß in Herdecke bei der Eröffnung der Thalia-Buchhandlung am Kampsträter Platz.

Das hatte zwei Gründe: Zehn Arbeitstage lagen zwischen der Schließung der insolventen Buchhandlung Herdecke schräg gegenüber und der Neueröffnung von Thalia am unteren Ende des Platzes. So lange keine neuen Bücher habe es in Herdecke noch nie gegeben, sagt Inka Beermann, Leiterin der alten wie der neuen Buchhandlung für die Herdecker. Höchstens in Pandemiezeiten war der Zugang zu frischer Lektüre begrenzt. Aber da wurde wenigstens noch ausgeliefert.

Jetzt jedenfalls hat die führende Buchhandelskette Thalia eröffnet und das Sortiment rund ums Buch deutlich erweitert. Bei mitunter mehr als einem Dutzend Stöberern drinnen wurde es eng am neuen Standort. Hinzu kamen Kundinnen und Kunden, die draußen vor der Tür am Glücksrad drehten oder kleine Artikel suchten.

