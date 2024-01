Leckeres Frühstück: Diese Cafés haben Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Wo kann man in Wetter und Herdecke am Wochenende gut frühstücken gehen? Wir haben eine Auswahl von schönen Frühstückscafés zusammengestellt.

Hier kommen einige Restaurants und Cafés für Frühstück in Wetter und Herdecke

Ob Brötchen, Pancakes oder Eier – in Wetter und Herdecke gibt es zahlreiche Möglichkeiten für ein leckeres Frühstück

Wir haben Tipps für ein leckeres Frühstück gesammelt - es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir freuen uns über weitere Tipps!

Ein guter Start in den Tag mit einem leckeren Frühstück – das klappt in Wetter und Herdecke in einigen Cafés. Vor allem in Herdecke gibt es einige Frühstückscafés, die ein breites Angebot präsentieren. In unserer Übersicht listen wir alle Möglichkeiten auf, in Wetter und Herdecke ein leckeres Frühstück zu genießen.

Café Extrablatt in Herdecke

Eine Luftaufnahme zeigt das Café Extrablatt in Herdecke. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Eine beliebte Adresse, wenn es um Frühstückscafés geht, ist das Café Extrablatt am Herdecker Ruhrausläufer. Direkt am Wasser gelegen lädt es sein Publikum unter der Woche sowie am Wochenende zu großen Frühstücksbuffets, die in der Regel stark besucht sind. Montags bis samstags bietet das Extrablatt sein Frühstücksbuffet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zum Preis von 12,95 Euro an. Sonn- und Feiertags gibt es das Buffet von 9 bis 13 Uhr zum Preis von 15,95 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Cafés.

Adresse: Mühlenstraße 11, 58313 Herdecke

Telefon: 02330/8929009

Café und Konditorei Wenning in Herdecke

Das Café Wenning in Herdecke. Foto: Gerhard E. Sollbach / WP

Bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist auch das Café Wenning in Herdecke für seine leckeren Kuchen und Torten. Frühstücken lässt es sich in der Herdecker Traditionsgaststätte jedoch auch sehr gut. Das Café bietet verschiedene Frühstücks-Menüs an: vom „Studenten-Frühstück“ mit zwei Brötchen, Käse, Schinken, Konfitüre, Ei und Quark bis hin zum „Schlemmer-Frühstück“ mit Brot aus eigener Herstellung wird den Gästen viel geboten. Das Frühstücks-Angebot im Café Wenning gilt täglich bis 11.30 Uhr. Aber Achtung: Es ist nur Barzahlung möglich! Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Cafés zu finden.

Adresse: Hauptstraße 2, 58313 Herdecke

Telefon: 02330/2362

Bäckerei Hagenkötter in Herdecke

In gleich zwei Filialen ist auch die Bäckerei Hagenkötter mit einem breiten Frühstücksangebot in Herdecke vertreten. In der Herdecker Fußgängerzone sowie im Herdecker Stadtteil Ende haben Gäste die Möglichkeit, nicht nur Brot und Brötchen mitzunehmen, sondern auch vor Ort zu essen. Die Filiale in Kirchende hat täglich von 6 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 8 bis 18 Uhr. In der Herdecker Fußgängerzone ist die Filiale sonntags geschlossen, montags bis samstags jedoch von 6.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf der Internetseite der Bäckerei Hagenkötter.

Adresse: Kirchender Dorfweg 46B und Hauptstraße 37, 58313 Herdecke

Telefon: 02330/73263 und 02330/10563

Bäckerei Büsch in Herdecke

An der Mühlenstraße im Quartier Ruhraue in Herdecke ist auch die Bäckerei Büsch angrenzend an den dortigen Edeka-Markt vertreten. Die verschiedenen Kuchen und Backwaren können auch dort nicht nur mit nach Hause genommen sondern auch vor Ort verzehrt werden. Geöffnet hat die Bäckerei Büsch in Herdecke täglich von 7 bis 21 Uhr – sonntags von 7.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Bäckerei.

Adresse: Mühlenstraße 7, 58313 Herdecke

Telefon: 02330/9269310

Café Erste Sahne in Herdecke

Als weiteres Café in der Herdecker Kernstadt lockt das Café „Erste Sahne“ seine Kundschaft mit einem breiten Angebot. Neben leckeren Frühstücksangeboten von „Veggie-Frühstück“ bis „Lachsfrühstück“ hat das Herdecker Lokal auch zahlreiche Kaffeespezialitäten auf der Karte. Geöffnet hat das Lokal montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie am Wocheende von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zum Frühstücksangebot finden Sie auf der Internetseite des Cafés.

Adresse: Hauptstraße 44, 58313 Herdecke

Telefon: 02330/8929688

Café Kornspeicher in Herdecke

Nach seiner Schließung im Herbst 2022 aufgrund Personalmangels (wir berichteten) hat das Café Kornspeicher in der Herdecker Kernstadt wieder geöffnet. Geöffnet hat das Café dienstags und mittwochs von 11.30 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Montags und freitags hat das Café Kornspeicher geschlossen. Weitere Informationen zum Angebot und Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite des Cafés.

Adresse: Hauptstraße 1, 58313 Herdecke

Telefon: 02330/6120000

Bäckerei Kamp im Ruhrtalcenter Wetter

Seit Eröffnung des Ruhrtalcenters ist die Bäckerei Kamp in der wetterschen Innenstadt ein beliebter Treffpunkt, um ein leckeres Frühstück zu genießen. Zwar ist die Bäckerei mit anschließender Sitzmöglichkeit sonntags geschlossen, aber an allen anderen Tagen jedoch von jeweils 7 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf der Internetseite der Stadtbäckerei Kamp.

Adresse: Carl-Bönnhoff-Straße 1, 58300 Wetter

Telefon: 02335/9677991

Eiscafé Mandoliti in Wetter

Das Eiscafé Mandoliti liegt direkt neben dem unteren Eingang des Ruhrtal-Centers in Wetter. Foto: Elisabeth Semme / WP

Neben der Bäckerei Kamp ist auch das Eiscafé Mandoliti seit 2019 im wetterschen Ruhrtal-Center vertreten und bietet seinen Gästen ebenfalls ein vielfältiges Frühstücks-Angebot. Neben Speisen bietet das italienische Eiscafé auch diverse Kaffeespezialitäten an. Geöffnet ist das Lokal täglich (außer sonntags) von 8 bis 20 Uhr. Weitere Informationen auf der Internetseite des Eiscafés.

Adresse: Carl-Bönnhoff-Straße 1, 58300 Wetter

Telefon: 02335/8489239

Café Herzken in Wetter-Volmarstein

Seit Eröffnung ein beliebter Treffpunkt ist auch das Café Herzken im Dorfkern von Volmarstein. Auch hier gibt es ein breites Frühstücksangebot sowie leckeren Kaffee und weitere Getränke. Geöffnet ist das Lokal täglich von 9 bis 17 Uhr – nur montags ist Ruhetag. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Cafés.

Adresse: Hauptstraße 1, 58300 Wetter

Telefon: 02335/9678560

Bäckerei Borggräfe in Wetter-Grundschöttel

Seit ein paar Jahren ist die Bäckerei Borggräfe in Wetter-Grundschöttel ansässig (wir berichteten). In der ehemaligen Filiale der Bäckerei Homann hat die Bäckerei-Kette ein schönes Café eingerichtet, in dem es ein breites Angebot an Frühstück und Kaffeespezialitäten gibt. Montags bis samstags hat das Café von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf der Internetseite des Cafés.

Adresse: Grundschötteler Str. 85, 58300 Wetter

Telefon: 02335/680653

