Lesepate liest in Herdeckes ausgezeichneter Literaturkita

Herdecke. Da möchte man einmal noch Kind sein: Jeden dritten Freitag im November wird in der Kita nämlich vorgelesen. Das steckt dahinter.

Jedes Jahr am dritten Freitag im November ist Bundesweiter Vorlesetag. Seit 2004 Deutschlands größte Vorleseveranstaltung, setzt dieser Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat ein neues Zertifikat entwickelt, das Kindertagesstätten für einen besonderen Aspekt ihrer Bildungsarbeit auszeichnet: den pädagogischen Einsatz von Bilderbüchern und Geschichten.

Für die Kita der evangelischen Kirchengemeinde Herdecke in der Spinngasse eine schöne aber nicht neue Aktion. Bereits seit 2019 ist die Kita in der Spinngasse zertifizierte Literaturkita und damit auch die einzige Kita in Herdecke mit diesem Zertifikat. Der freie Schriftsteller Manfred Grüttgen, ehemaliges Gründungs- und Vorstandsmitglied des mittlerweile aufgelösten Herdecker Kunst-Vereins „Kunst und Kreativität initiativ“, begann bereits vor sechs Jahren die Kita in seiner Nachbarschaft ehrenamtlich als Lesepate zu unterstützen. Durch die großzügige finanzielle Spende des aufgelösten Kunstvereins war es der Literatur-Kita nun möglich, achtzehn Bücherrucksäcke zur Ausleihe an die Kita-Kinder anzuschaffen.

Bücherführerschein für kleine Geschichtenhörer

Jeder Rucksack enthält fünf Bücher und natürlich einen Bücherführerschein. Eine Woche lang dürfen die Kinder den Rucksack behalten und nach Lust und Laune in den Büchern stöbern, danach wird gegen einen anderen Rucksack mit anderen Büchern getauscht. „Unsere Kita unterhält keine eigene Bücherei, daher sind wir froh über die Unterstützung durch die Kinder- und Jugendbücherei der Evangelische Kirchengemeinde“, erklärt Yvonne Wiesemann, Leiterin der Kita in der Spinngasse. „Die Anschaffung der Rucksäcke und der Bücher birgt natürlich einen finanziellen Aufwand“, so Yvonne Wiesemann. „Ohne die Spende des Kunst-Vereins wäre das nicht so einfach möglich gewesen“, freut sie sich. „Wir pflegen ebenfalls eine Kooperation mit der Buchhandlung Herdecke, deren Inhaberin Inka Beermann uns immer herzlich unterstützt.“

Klasse fanden die acht Mädchen und zwei Jungen der Gruppe der 5- bis 6-Jährigen die durch Manfred Grüttgen vorgelesene Geschichte „Das kleine Ich bin Ich“. Dann wurde es wieder ein wenig wuselig, denn es gab die Bücherführerscheine, die Rucksäcke und Otilie die Leseratte, die mit einem Gedicht auf den Inhalt verwies. Die Tatsache, dass aber erst zuhause in die Rucksäcke geschaut werden durfte, machte die Spannung noch größer. Ein spielerisch und wertvoller erste Schritt in die Welt der Literatur.

