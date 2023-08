Leser empört über Knöllchen für korrektes Parken

Wetter. Parkscheibe richtig eingestellt, Parkzeit nicht überzogen. Trotzdem landete ein Strafzettel wegen Falschparkens im Briefkasten eines Lesers.

Das Auto stand auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Parkscheibe war richtig eingestellt, die erlaubte Parkdauer noch lange nicht abgelaufen - und doch landete im Briefkasten der Familie Kowalski eine Verwarnung: 20 Euro Strafe wegen Falschparkens. „Dabei hatte meine Tochter alles richtig gemacht“, sagt Volker Kowalski, Halter des Fahrzeugs, das die 22-jährige Tochter gefahren ist. Die Parkscheibe sei auf 16.30 Uhr eingestellt gewesen, das Knöllchen über den Zeitraum nach 17.35 ausgestellt. „Dabei darf man auf dem Parkplatz zwei Stunden stehen“, so der Wetteraner.

Einspruch erhoben

Ein Knöllchen für korrektes Parken? Volker Kowalski ist empört. Er erhebt Einspruch. Zahlen will er die Strafe nicht. Das muss er auch nicht. Auf den Einspruch per Mail folgt innerhalb weniger Stunden die Information der Stadt Wetter über die Einstellung des Verfahrens. Volker Kowalski möchte die Sache dennoch nicht auf sich beruhen lassen. „Was ist mit den anderen?“, fragt er. Nur kurze Zeit später habe seine Frau auf dem Parkplatz ein Pärchen getroffen, das über ein Knöllchen erstaunt gewesen sei. Auch die beiden hätten sich „genauso verhalten“ wie seine Tochter.

Keine „falschen“ Strafzettel

„Mir geht es ums Prinzip“, so Kowalski weiter. „Wenn noch weitere Knöllchen fälschlicherweise verteilt wurden, müssen auch diese zurückgenommen werden.“ Dafür gibt es nach Angaben der Stadt Wetter keinen Grund. Zwar habe es am 16. August einen entsprechenden Fall gegeben, bei dem ein Versehen des Außendienstes vorgelegen habe, heißt es auf Anfrage der Redaktion. „Allerdings wurden keine weiteren versehentlich falsch ausgestellten Knöllchen verteilt“, so Jens Holsteg, Pressesprecher der Stadt Wetter. Drei weitere habe es am selben Tag gegeben, „allerdings ordnungsgemäß“.

Ob auf dem Parkplatz an der Bahnhofsstraße oder an anderer Stelle: Wer einen Strafzettel an der Windschutzscheibe seines Autos vorfindet und überzeugt ist, richtig geparkt zu haben, kann Einspruch einlegen. „Wenn Einspruch eingelegt wird“, so Jens Holsteg, „wird die Verwarnung natürlich vom Ordnungsamt entsprechend geprüft.“

