Leser schreiben: Probleme mit Post sind kein Einzelfall

Der Artikel über die Probleme bei der Auslieferung von Postsendungen war keine Überraschung, schreibt Bernd Dentzer in einem Leserbrief an die Redaktion. Denn nicht nur auf den Höhen des Harkortberges, sondern auch (zumindest?) in den Tiefen von Alt-Wetter bestünden schon seit langer Zeit diese Probleme.

Wörtlich schreibt der Wetteraner: „Post an einem Montag hat mich schon lange nicht mehr erreicht. Abonnierte Zeitschriften, die in der Zeit unseres inzwischen pensionierten Post-Beamten stets pünktlich erreichten (Nachrichtenmagazin am Samstag ; Rundfunkzeitung am Donnerstag ) kommen - wenn überhaupt - mit Verspätung an. Ich habe schon Briefe erhalten, bei deren Adresse nur die Hausnummer zutraf; die Straße lag in der Nachbarschaft. Aktueller Stand heute 15.40 Uhr: Weder Magazin noch Rundfunkzeitung sind bisher eingetroffen. Ein an mich am letzten Freitag im fernen Hagen-Haspe zur Post gegebener Brief ist noch nicht zugestellt. Die Deutsche Post AG spielt nach Presseberichten angesichts der vor kurzem gescheiterten Portoerhöhung mit dem Gedanken unterschiedlicher Tarife für diverse Laufzeiten. Nach der von Ihnen eingeholten Stellungnahme der Post AG in Ihrem Bericht zum Thema drängt sich der Verdacht auf, dass unsere Stadt zum Manövergebiet für diese Absicht ausersehen wurde. Dann ist Besserung nicht in Sicht.“

Ärger auch in der Nachbarstadt

Zahlreiche Reaktionen auf die Berichterstattung gibt es auch bei Facebook. Mit drei Lach-Emojis versehen schreibt Michele Tenace: „Passiert immer wieder mal. Wenn ein anderer Dienstleister das machen würde, kämen 75 Prozent überhaupt nicht an.“

Lukasz Grzegoz Krowczynski aus Hagen schreibt: „Bei uns ist das momentan auch richtig, richtig schlimm. Das macht auf Dauer keinen Spaß mehr.“

Das war mal anders

Bei Karen Buchholz aus Wetter schließlich heißt es: Da hier auch nur alle 14 Tage zugestellt wird, werde ich morgen bei weiterem Ausbleiben der Post die Bundesnetzagentur einschalten. Wir haben seit 14 Tagen keine Post erhalten, ich weiß aber von mehreren Briefen, auf die ich dringend warte, die bisher nicht angekommen sind. Gleichzeitig rufe ich bereits täglich bei der Beschwerdestelle an, damit dort die fehlende Zustellung lückenlos dokumentiert wird. Wie schön war es damals, als die Zusteller noch verbeamtet waren. Da kam die Post immer zuverlässig und pünktlich.“

