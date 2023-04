Leserbrief: Die Zeit für Senioren in Kirchende drängt

Beide Eltern sind von der Convivo-Insolvenz betroffen. Dr. Kirsten Holsteg fasst in Worte, was das mit Betroffenen und Angehörigen macht.

Convivo-Insolvenz. Geteiltes Leid ist nicht immer halbes Leid.

Meine Eltern sind beide von der Convivo-Insolvenz betroffen, und das potenziert unsere Sorgen. Als mein Vater auf Grund einer Alzheimer-Erkrankung vor drei Jahren so dement wurde, dass er nicht mehr zu Hause bleiben konnte, hatten wir das große Glück, dass er in die Demenz-Station des Seniorenhauses Kirchende einziehen konnte. Es fiel uns sehr schwer, ihn in fremde Obhut zu geben, aber gleichzeitig waren wir erleichtert, dass er dort so kompetent und liebevoll umsorgt wurde, und meine Mutter in nur 20 Minuten von der zuvor gemeinsamen Wohnung aus zu ihm laufen konnte.

Umzug auf das Gelände

Dann kam die Pandemie, und wir konnten ihn monatelang allenfalls von weitem auf dem Balkon sehen. Viele Mitpatientinnen und Mitpatienten starben, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankten, und doch hatten wir immer den Eindruck, dass er in guten Händen war. Meiner Mutter wurde auch der kurze Weg immer beschwerlicher und die Wohnung zu groß, und so zog sie in eine Wohnung auf dem Gelände des Seniorenhauses.

Monatelanger Stress

Was sich so einfach anhört, war für die 83-Jährige monatelanger Stress. Die große Wohnung auflösen und verkaufen, sich von vielen Erinnerungsstücken trennen, die neue Wohnung einrichten, Küche planen, Entscheidungen treffen, Handwerker bestellen, Arbeiten beaufsichtigen, dazwischen immer zum Covid-Testzentrum, um meinen Vater besuchen zu können... In diesem Frühjahr sind die letzten Arbeiten beendet, sie blickt von ihrer Wohnung über blühende Bäume zum Gebäude, in dem mein Vater lebt, sie holt ihn oft zum Spazierengehen ab, und er freut sich über ihren selbst gebackenen Kuchen auf dem vertrauten Geschirr, die Uhr, die er von seinem Großvater geerbt hat, tickt an der Wand... und dann der Schock, erst Gerüchte, dann nach Wochen quälender Ungewissheit die Kündigung: zum Ende Juni soll meine Mutter die Wohnung räumen, beziehungsweise wird sie wahrscheinlich nicht weiter versorgt, was wohl auf dasselbe hinausläuft. Wohin mein Vater gehen soll, ist völlig ungewiss.

Aus der Presse erfahren

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Station, die teils seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team sind, haben von der Schließung aus der Presse erfahren. Was soll aus ihnen werden, und was aus den hilflosen Alten? Was aus Angehörigen wie meiner Mutter? Noch mal umziehen? Wird sie wohl müssen. Und dann? Sie fährt kein Auto mehr, ein Taxi nach ... ja wohin?

Die Zeit drängt

Es gibt nicht viele Plätze für demente Seniorinnen und Senioren, wer weiß, wo wir einen Platz für ihn finden, wo eine Wohnung für unsere Mutter, die ja auch ihre vertraute Umgebung mit ihren Freundinnen, mit den Altennachmittagen der Gemeinde und ihren gewohnten Spazierwegen nicht verlassen möchte. Busfahren ist in ihrem Alter auch sehr mühsam. Und die Zeit drängt.





Dr. Kirsten Holsteg, Linden

