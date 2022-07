Leska Meyer über die Freuden des Urlaubs und des Alltags

Noch sind Ferien. Aber für viele ist der Urlaub schon vorbei. Leska Meyer, Pfarrerin in Wetter und Herdecke, denkt sich in den Alltag.

Schon wieder vorbei…

Leider geht in diesen Tagen die Urlaubszeit zu Ende. Sehnsüchtig wandert der Blick noch einmal Richtung Meer, genussvoll geht es ein letztes Mal an den gedeckten Tisch im Hotel.

Wie schön wäre das, wenn die Tage der Erholung ewig dauern könnten. Keine Arbeit, kein Alltag, keine Sorgen mehr. Der Abschied fällt in diesem Jahr besonders schwer. Die Füße bewegen sich nur widerwillig in den Flieger nach Hause.

„Nicht an der Menge unserer Arbeit hat Gott Freude, sondern an der Liebe, mit der wir arbeiten.“ (Franz von Sales)

Alles, was ich tue, sollte ich mit Liebe tun. Sie ist die eine große Sache für Gott. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkehre, stellt sich mir die Aufgabe, den Alltag genauso liebevoll zu betrachten wie die Auszeit in der Ferne.

Auch hier gibt es mit Sicherheit Dinge, die mir lieb sind. Die Kolleginnen und Kollegen, der morgendliche Kaffee aus meiner Lieblingsrösterei, die tägliche Fahrt mit der Bahn, bei der ich in Ruhe Musik hören oder lesen kann. Und was liebe ich eigentlich an meiner Arbeit, die ich täglich verrichte? Was treibt mich an? Vielleicht ist es mehr als nur meinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Vielleicht gibt es mir ein gutes Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag leiste – egal wie groß oder klein.



Vielleicht steht hinter meinem Beruf auch ein Idealismus, der mich früher mal begeistert und angetrieben hat und es auch heute noch tun könnte. Natürlich ist es vom Grundsatz her schöner, die Beine hochzulegen und sich verwöhnen zu lassen als die Ärmel hochzukrempeln und zu malochen. Aber auf Dauer wäre das bestimmt langweilig. Ein „ewiger“ Urlaub, den wüsste ich gar nicht zu schätzen, weil es ja nichts mehr gäbe, von dem ich mich erholen müsste.

Ich nehme mir also vor, meinen Alltag nach dem Urlaub mit mehr Liebe zu betrachten. Es hilft mir möglicherweise dabei, Vertrautes wieder neu zu entdecken. Gleichzeitig darf ich mich aber auch schon auf die nächste Auszeit freuen. Denn mit Sicherheit steht der Herbst- oder Winterurlaub vor der Tür. Der gibt mir dann wieder den nötigen Abstand, um auch meinen Alltag zu lieben.

„So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit.“ (Kohelet 3,22)

Leska Meyer ist Pfarrerin in den evangelischen Kirchengemeinden in Herdecke und Volmarstein

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter