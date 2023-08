Die Uhr ist abgelaufen für den Rausverkauf beim Rewe in Grundschöttel.

Handel Letzter Tag: Der Rewe in Grundschöttel ist Geschichte

Wetter. Nun ist auch der Rausverkauf vorbei: Grundschöttel hat seinen zentralen Einkaufspunkt verloren. Und das ist nicht die letzte Schließung.

Schluss, aus, vorbei: Der Rewe in Grundschöttel ist Geschichte. Am 29. August öffnete der Laden ein letztes Mal. Die Kunden fanden vereinzelt noch den Weg ins Geschäft, zum Teil auch, um sich zu verabschieden.

Die meisten Regale sind am Dienstagmorgen bereits leer. Ware wurde nicht mehr geliefert oder aufgefüllt. Wie es nun mit dem Ladenlokal weitergeht und wie die Nahversorgung in Grundschöttel sowie Volmarstein aussehen wird, ist und bleibt Diskussionsthema sowohl in der Politik als auch bei den Bürgern.

Ende des Jahres schließt mit dem Cap-Markt in Volmarstein bekanntlich der nächste Nahversorger. Dann gibt es keine Einkaufsmöglichkeit mehr in naher Umgebung.

