Wetter. Die SchulKinoWochen finden vom 23. Januar bis zum 5. Februar 2020 auch im Lichtburg Kulturzentrum in Wetter statt. 20 Vorführungen sind geplant.

Lichtburg Wetter: Der Kinosaal wird zum Klassenzimmer

Unterricht im Kinosaal – für viele Schüler eine willkommene Abwechslung. Nach dem Teilnahmerekord der vergangenen Ausgabe bringen die SchulKinoWochen NRW bereits zum 13. Mal die Filmkultur auf die Stundenpläne. Vom 23. Januar bis 5. Februar werden mehr als 120 Kinos in ganz NRW wieder ihre Türen für die SchulKinoWochen unter dem Motto: „ZUSAMMEN leben. sehen. lernen.“ öffnen – so auch in Wetter, wo die Filme im Lichtburg Kulturzentrum gezeigt werden. Veranstaltet werden sie von „VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „FILM+SCHULE NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW.

Die SchulKinoWochen fördern die Filmbildung und zeigen die Möglichkeiten auf, einen Film im Unterricht zu besprechen und zu analysieren. Schulministerin Yvonne Gebauer: „Bei den SchulKinoWochen setzt sich das Filmerlebnis auch nach dem Abspann fort. Schülerinnen und Schüler gewinnen interessante Einblicke in das Medium Film und tauchen tiefer in Handlungen und Geschichten ein. Dadurch schärfen sie ihr analytisches Denken und erwerben neue Medienkompetenzen. Lehrkräften bieten die SchulKinoWochen wertvolle Inspiration, um den Film als Lernmittel sinnvoll und spannend in den Unterricht einzubinden.“

Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro. Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Sämtliche Informationen zum Programm, kostenlosem pädagogischem Begleitmaterial sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de.

Matthias Elwardt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von VISION KINO, betont, dass der gemeinsame Kinobesuch ein im Kern demokratischer Moment der kulturellen Teilhabe, des gemeinsamen Erlebens, des Perspektivwechsels und der Einfühlung sei: „Das Kino ist ein Ort, der diesen Moment herstellen kann. Immer und immer wieder.“ Dafür steht ein Filmprogramm mit rund 100 Titeln zur Verfügung – von aktuellen Kinohits bis hin zu modernen Klassikern, Dokumentarfilmen und Animationsfilmen.

Zahlreiche Filmschaffende geben bei den beliebten Filmgesprächen im Anschluss an ausgewählte Vorführungen spannende und aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit und die Hintergründe der Filmproduktionen. Julius Weckauf, Hauptdarsteller der Hape-Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ wird den SchulKinoWochen NRW ebenso einen Besuch abstatten wie die Komödiantin Cordula Stratmann, die in dem preisgekrönten Kinderfilm „Rocca verändert die Welt“ mitspielt. Die SchulKinoWochen NRW legen einen besonderen Schwerpunkt auf Filme und Veranstaltungen zu den Themen Migration und Inklusion, aber auch zu klimarelevanten Aspekten und nachhaltiger Lebensweise.

Das Schulministerium empfiehlt gemeinsame Besuche von kulturell anspruchsvollen Filmen in Kinos ausdrücklich als „gleichwertigen Unterricht“.