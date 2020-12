765 Stutenkerle von der Bäckerei Hagenkötter zu Nikolaus: Der Lions Club unterstützt Herdecker Kindertagesstätten in der Vorweihnachtszeit.

Nikolaus-Aktion Lions Club Herdecke fährt 765 Stutenkerle in alle 12 Kitas

Herdecke. Der Lions Club bringt nach Bestellungen bei der Bäckerei Hagenkötter Stutenkerle in alle Kindertagesstätten in Herdecke. Eine Kita dankt rührend.

Am Sonntag konnte sich der Nachwuchs vielerorts über Nikolaus-Geschenke freuen. Tags darauf erhielten alle Mädchen und Jungen in den Herdecker Kindertagesstätten ein Präsent zum Naschen. Mitglieder des hiesigen Lions Clubs, allesamt mit rot-weißer Bommelmütze zu erkennen, verteilten in jeder Kita einen Stutenkerl von der Bäckerei Hagenkötter.

Am frühen Montagmorgen platzte der Parkplatz vor der Backstube von Hagenkötter aus allen Nähten. Zwölf Fahrzeuge standen auf dem Gelände des Herdecker Traditionsbetriebs, der dem Verein nach der erfolgten Bestellung 765 Stutenkerle zum Nikolausfest bereit stellte.

Kleine Freude in Corona-Zeiten

Nach einer kurzen Begrüßung und Danksagung von Lothar Goebel, dem Initiator dieser Premieren-Aktion, schnappten sich die Lions-Mitglieder die Körbe mit den Backwaren und steuerten alle zwölf Kindergärten im Stadtgebiet an, um dem Nachwuchs „eine kleine Freude in diesen ungewöhnlich belastenden Zeiten zu bereiten“, wie es hieß. Auch Leute vom Leo Club verteilten die vorbereiteten Pakete an die Einrichtungen.

Das Ziel: Jedes Kind und auch die Mitglieder der Betreuungsteams sollen einen Stutenkerl in Empfang nehmen. Als Lothar Goebel nach seiner Auslieferung in der Kita Zum Kuckuck zum Auto ging, erhielt er ein Dankeschön aus der Tageseinrichtung Zu den Brauckstücken: Dort haben Mädchen und Jungen eine passende Pappfigur gebastelt.

Der hiesige Club fördert in Herdecke seit jeher die Lions-Partnerprogramme „Kindergarten plus“ und „Klasse 2000“ für Grundschüler sowie das eigene Programm „Lions Quest“ für die weiterführenden Schulen. All diese Projekte beinhalten die altersgerechte Vermittlung von Fähigkeiten zum sozialen Miteinander und für weitere Lebenskompetenzen. Im Idealfall profitieren Mädchen und Jungen während ihrer gesamten Kindergarten- und Schulzeit von diesen aufeinander abgestimmten Programmen. Die Übergabe der Stutenkerle betrachtet der Herdecker Service-Club als ergänzende Spende.