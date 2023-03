Lions-Club in Wetter hat erstmals eine Frau im Vorstand

Wetter. Beverley Ann Picavet macht den Anfang als erste Frau im Vorstand der Lions Wetter: Wer sonst noch gewählt wurde und was geplant ist

Der Lions Club Wetter hat seinen Vorstand neu besetzt. Erstmals ist eine Frau mit dabei.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Lions Club Wetter erfolgte jetzt turnusgemäß die Neuwahl zum Vorstand für das Lions Jahr 2023/2024. Zum neuen Präsidenten wurde der bisherige Vize-Präsident Emanuel von Stosch gewählt.

Der amtierende Präsident Holger Fricke übernimmt zukünftig die Position des Past Präsidenten. Neu in den Vorstand gewählt wurde Vize-Präsidentin Beverley Ann Picavet, die damit als erste Frau dem Vorstand des Lions Clubs angehören wird.

Ebenfalls in neuen Positionen gehören dem fünfköpfigen Vorstandsteam Schatzmeister Markus Goedecke und Clubsekretär Dr. Dr. Meinhard Esser an. Der neue Präsident wird zusammen mit seinem Team in den kommenden Tagen das neue Clubprogramm mit Aktivitäten und Projekten für das am 1. Juli beginnende Lions-Jahr ausarbeiten und dieses anschließend den Mitgliedern und der Öffentlichkeit vorstellen. „Alle Erlöse unserer Aktivitäten wird der Lions Club Wetter für Projekte, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, unserer Heimatstadt einsetzen.“ Das erklärte der neue Präsident Emanuel von Stosch in seiner Antrittsrede.

