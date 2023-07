Live-Musik zum Wein beim Winzer- und Wiesenviertelfest

Richtig gut besucht sind die Winzerfeste auf dem Bürgerplatz in Schwelm. Am Wochenende wird die siebte Auflage gefeiert.

Klönen, Bummeln, Shoppen und Genießen – jeder so, wie er es mag. Gelegenheiten dazu gibt es reichlich am Wochenende.

Ein leckeres Glas Wein oder eine ganze Menge Live-Musik? Am kommenden Wochenende geht beides: Zusammen, davor oder danach. Festival-Feeling pur rund um Herdecke und Wetter.

Winzerfest in Schwelm

Die Feierabendmärkte in Wetter und Herdecke genießen seit geraumer Zeit hohe Beliebtheit. Auch in Schwelm gibt es einen solchen Feierabendmarkt, und in diesem Monat präsentiert der das Winzerfest auf dem Bürgerplatz. Unter dem Motto „Klönen, Bummeln und Genießen“ dürfen sich Besucher auf den besonderen Weingenuss freuen. Verschiedene Winzer aus dem näheren Umfeld (u.a. Rheinhessen und Mosel) sind am kommenden Wochenende auf dem Schwelmer Bürgerplatz zu Gast und präsentieren dort ihre Weine. Neben den vielen verschieden edlen Tropfen komplettieren Live-Musik und Kulinarisches das 7. Winzerfest in Schwelm.

7. Winzerfest auf dem Schwelmer Bürgerplatz. Fr. und Sa. ab 15 bzw. 12 Uhr. Eintritt frei.

Buntes Wiesenviertel in Witten

Auch auf dem Wiesenviertelfest in Witten am kommenden Wochenende wird es das ein oder andere Glas Wein geben. Einmal im Jahr verwandelt sich das Wiesenviertel nahe der Wittener Innenstadt in ein kreatives und einzigartiges Festivalgebiet mit Wohlfühlatmosphäre.

Neben den verschiedensten Streetfood-Kreationen gibt es dann auch viele Livebands auf zwei Bühnen und einen Markt mit handgemachten Produkten, Workshops und Mitmachaktionen. „Neu, heimelig und auf alle Fälle einzigartig“: Na dann, nichts wie hin!

Wiesenviertelfest in Witten. Sa. 29. Juli, ab 12 Uhr. Eintritt frei.

Juicy Beats im Westfalenpark

Wem auf dem Wiesenviertelfest doch zu wenig „echte“ Festivalstimmung aufkommt, der kann sich in den Zug setzen und in Richtung des Dortmunder Westfalenparks reisen. Am kommenden Wochenende heißt es dort wieder wieder: Juicy Beats! Auf unzähligen Bühnen geben sich neben regionalen Dj´s und Bands auch internationale Top-Acts die Ehre. Headliner in diesem Jahr ist die Band Kraftklub. Übrigens: Für Kurzentschlossene und Spätzünder gibt es auch wieder ein Nachtticket, das ab 22 Uhr gültig ist und dafür nur 20 Euro kostet.

Juicy Beats Festival im Dortmunder Westfalenpark. Fr. und Sa. ab 12 bzw. 14 Uhr. Tagestickets 70 Euro.

Reggae im Pub

Zum wiederholten Male gibt sich der auf Jamaika geborene Reggae-Künstler „Roughhouse“ im Herdecker Shakespeare-Pub in der Fußgängerzone die Ehre. Der erfahrene Singer und Songwriter teilte sich die Bühne bereits mit Größen wie Gentleman oder Samy Deluxe. Auch als Solokünstler überzeugt er mit warmer Stimme und toller Musik. Eins ist sicher: Der ein oder andere Bob-Marley-Song wird mit Sicherheit gespielt werden.

Roughhouse im Shakespeare Pub in Herdecke. Sa. 29. Juli, ab 19:30 Uhr. Der Hut geht rum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter