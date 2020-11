LKW demoliert zum dritten Mal Mauer in Herdecke

„Das kann doch kein Zufall mehr seinen.“ Das oder etwas Ähnliches werden sich Karla Lange und Manfred Stoermer aus Herdecke denken, wenn sie auf ihre demolierte Bruchsteinmauer blicken. Zum inzwischen dritten Male hat ein großer LKW beim Wendemanöver die Mauer des Paares beschädigt. Grund dafür ist die viel zu schmale Kurve aus der Habig- in die Vinkenbergstraße in Herdecke.

Die kleine Straße, die durch ein Wohngebiet führt, ist schlicht nicht für große LKW gemacht. In der Regel wollen die auch gar nicht in die Straße – sie verfahren sich meist und kommen dann nicht mehr raus. Das wiederholt geschädigte Paar fordert nun eine Beschilderung bei der Einfahrt in die Straße.

Zum zweiten Mal in zwei Jahren

Am 14. November ist es wieder passiert. Nun schon das zweite Mal in den letzten beiden Jahren. Ein LKW fuhr fälschlicherweise in die enge Habigstraße in Herdecke. „Die Frage ist, warum der überhaupt hierein gefahren ist,“ fragt sich Bewohner Manfred Stoermer. Etwas abzuladen hatte der LKW in diesem Bereich jedenfalls nicht. Das Navigationsgerät hatte den polnischen Fahrer dort hineingeführt. Am Ende dieser Straße gibt es dann nur die Möglichkeit, durch eine relativ scharfe Rechtskurve über die Vinkenbergstraße wieder auf die Straße Am Sonnenstein zu gelangen. Für Autos kein Problem. Für LKW so gut wie unmöglich.

Da sich in der Straße viele Wohnhäuser befinden, stehen zusätzlich noch diverse parkende Autos auf dem Seitenstreifen. „Es geht hier gar nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, das einmal öffentlich zu machen. Es ist ja nicht das erste Mal, sondern das dritte Mal passiert,“ erklärt der Geschädigte Stoermer, der nach dem bürokratischen Akt mit Versicherung und Co. demnächst auch das Gespräch mit der Stadt suchen will.

Beschilderung gefordert

https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/skelett-kopf-fund-aus-wetter-wird-naechste-woche-untersucht-id230985426.html Der letzte Unfall ist vor eineinhalb Jahren passiert. Auch damals hat ein LKW die Mauer und ein Straßenschild zerstört. Der Nachbar gegenüber wird immer wieder in Mitleidenschaft gezogen – auch seine Grundstücksmauer ist beschädigt. Karla Lange, die Eigentümerin des auf der Ecke befindlichen Wohnhauses, erinnert sich: „Das letzte Mal ist das um 12 Uhr in der Nacht passiert,“ so Lange. Einige Jahre davor sei dort auch schon mal ein Unfall mit einem LKW passiert, erklärt sie. „Das ist hier ein absoluter Wohnbereich,“ meint Lebensgefährte Stoermer und weist daraufhin, dass der Weg ja auch von Schul- und Kindergartenkindern genutzt wird.

https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/familie-reagiert-auf-rvr-hof-hinnebecke-bleibt-wie-er-ist-id230980892.html Probleme bei der Schuldfrage gab es aber glücklicherweise keine. Die Versicherung des polnischen Fahrers wird den Schaden begleichen. Besser wäre es natürlich, wenn diese Unfälle in Zukunft vermieden werden könnten. Die Forderung der Hausbesitzer ist klar: Es braucht eine Beschilderung am Anfang der Straße, die darauf aufmerksam macht, dass große LKW keine Wendemöglichkeit in der Habigstraße haben, oder besser, dass die Einfahrt für diese verboten ist.