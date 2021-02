So sah es in Oberwengern um 1950 aus: Es dominieren (unten) die für die Demag-Zwangsarbeiter errichteten Baracken. Rechts unten ist ein trocken gelegter Löschteich der Ziegelei Carl Bönnhoff zu erkennen, in der Bildmitte über der Freifläche Haus Hove, links oben die Ruhr sowie der Bahnhof Oberwengern. Links unten wäre der heutige Sportplatz.