Lockerungen im Ennepe-Ruhr-Kreis trotz Notbremse im Land

Ennepe-Ruhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gelten in Handel, Kultur und Sport die Regeln vom 8. März fort. Allerdings nur mit aktuellem negativen Schnelltest.

Es wird immer komplizierter, bei all den Corona-Verordnungen noch den Überblick zu behalten. Fakt ist aber: Für die Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis bleibt es in den Bereichen Einzelhandel, Kultur und Sport bei den Öffnungen, die seit dem 8. März gelten. Voraussetzung dafür ist allerdings ein tagesaktueller negativer Schnelltest. Pro Woche ist ein Schnelltest kostenlos.

Allgemeinverfügung weicht Schutzverordnung auf

Zum Hintergrund: Das Land NRW hat am Freitag die Coronaschutzverordnung veröffentlicht. Danach hat das Land für viele Kreise und kreisfreien Städte die sog. Corona-Notbremse gezogen, weil sie eine 7-Tages-Inzidenz über 100 aufweisen. Auch der Ennepe-Ruhr-Kreis und damit die Städte Wetter und Herdecke sind davon betroffen. Demnach wären bestimmte Angebote wie z. B. Kosmetikdienstleistungen oder das sog. Terminshopping/Click & Meet im Einzelhandel eigentlich eigentlich unzulässig gewesen. Aber der EN-Kreis hat in einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der neun Städte am Freitag die Möglichkeit genutzt, mit einer Allgemeinverfügung die Notbremse wieder zu lockern und die Nutzung der entsprechenden Angebote mit einem höchstens 24 Stunden alten negativ bestätigten Schnell- oder Selbsttest wieder zuzulassen.

Aktueller negativer Schnelltest

Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs im Schwelmer Kreishaus: „Dank des Engagements zahlreicher Anbieter sowie der Kreis- und Stadtverwaltungen verfügen wir ja inzwischen über genügend Testkapazitäten, die erforderliche Verfügung haben wir am Samstagvormittag an das Land geschickt. Sie wurde umgehend genehmigt.“ Da das Gesundheitsministerium die Ampel auf grün gestellt hat, bleibt es also für die Bürger des EN in den Bereichen Einzelhandel, Kultur und Sport alles wie gehabt. Es ändert sich nur die Voraussetzung: ein tagesaktueller negativer Schnelltest.

Strengere Kontaktbeschränkung gilt auch im Kreis

Aber es gibt darüber hinaus Vorgaben in der ab Montag, 29. März, geltenden Coronaschutzverordnung des Landes. Zu diesen Regelungen zählt auch im EN-Kreis eine wieder strengere Kontaktbeschränkung für den öffentlichen Raum. Erlaubt sind Treffen von einem Hausstand plus einer anderen Person (Kinder unter 14 Jahren ausgenommen). Eine Ausnahme gilt über Ostern: Vom 1. bis 5. April sind trotz einer Inzidenz von über 100 zwei Hausstände mit insgesamt maximal 5 Personen zulässig.

Ab Montag, 29. März, gelten also u.a. diese Vorgaben im EN-Kreis: Kontaktbeschänkungen: Maximal ein Hausstand plus eine Person eines anderen Hausstandes im öffentlichen Raum (ausgenommen Kinder bis 14 Jahre und Ostertage); Einzelhandelsgeschäfte, die nicht Waren für den täglichen Bedarf anbieten, können mit negativem Schnelltest und gebuchtem Termin („Click & Meet“) besucht werden; Besuch von Bibliotheken, Archiven etc. ist mit tagesaktuellem negativen Schnelltest möglich, Besuch von Museen, Ausstellungen, Schlössern, Tierparks etc. ist mit tagesaktuellem negativem Schnelltest und vorheriger Terminbuchung möglich; für körpernahe Dienstleistungen (Fußpflege, Kosmetik etc.) ist grundsätzlich ein negativer Schnelltest erforderlich; das gilt nicht für medizinisch notwendige Leistungen und Friseure. Alle Regelungen finden sich in der Coronaschutzverordnung des Landes.