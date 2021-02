Löscheinheit Volmarstein feiert 125-jähriges Bestehen

Wetter. Die Feuerwehr in Volmarstein feiert Jubiläum. In 125 Jahren hat sie weit mehr geleistet als nur Brände zu löschen.

Als am 8. Februar 1896 im Lokal des Wirtes Heinrich Rüping die Feuerwehr Volmarstein gegründet wurde, war Berlin noch Reichshauptstadt und Deutschland eine Monarchie. Im Februar dieses Jahres können die Feuerwehrkameradinnen- und Kameraden aus Volmarstein nun stolz auf eine 125-jährige Historie ihrer Löscheinheit zurückblicken.

Aus Anlass dieses Jubiläums übergab nun kürzlich Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg eine Urkunde an den Löscheinheitsführer Sebastian Brandt.

„Seit 125 Jahren sorgen die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Volmarstein nun bereits kompetent und mit großem Einsatz für den Brandschutz und damit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger“, so Frank Hasenberg, der eine Urkunde übergab. „Ich spreche daher im Namen der Menschen in Volmarstein, wenn ich Ihnen angesichts dieses besonderen Jubiläums die Wertschätzung und den Respekt der Bürgerschaft für Ihr leidenschaftliches, engagiertes Ehrenamt ausspreche.“ Die Chronik dieser 125 Jahre der Löscheinheit, die seit 1970 in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wetter integriert ist, hält so manche Überraschung für den heutigen Betrachter parat: So fand der erste dokumentierte Löscheinsatz der Volmarsteiner Wehr gar nicht im Dorf selbst, sondern bei einem Dachstuhlbrand in Vorhalle statt. Und auch abseits der Hilfeleistung und der Sicherstellung des Brandschutzes für die Menschen in Volmarstein waren die Kameradinnen und Kameraden aktiv – etwa in der von 1902 bis 1933 existierenden Musikkapelle des Löschzuges.

