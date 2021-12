Lokalredaktion veranstaltet Schrottwichteln im Café Herzgold

Wetter/Herdecke. Schreckliche Geschenke sind ein echter Grund zur Freude, denn damit können Leser an der Schrottwichtel-Aktion teilnehmen.

Der Heilige Abend rückt immer näher. Die Spannung steigt. Liebevoll eingepackt liegen die Geschenke unter dem geschmückten Weihnachtsbaum. Dann endlich: Zeit für die Bescherung. Sorgsam wird das Weihnachtspapier aufgemacht und zum Vorschein kommt – das Schlimmste und Unerwartetste, das sich der Beschenkte vorstellen kann.

Eigentlich eine Horrorvorstellung. Wie reagiere ich jetzt? Soll ich sagen, dass mir das wahrscheinlich liebevoll ausgesuchte Geschenk überhaupt nicht gefällt? Soll ich einfach lächeln und so tun, als ob ich mich freue? Leser dieser Lokalzeitung brauchen sich darüber keine Gedanken zu machen. Im Gegenteil: Jedes schreckliche Geschenk ist ein echter Grund zur Freude. Warum? Weil die Lokalredaktion eine ganz besondere Aktion startet. Wir bieten am 13. Januar im Café Herzgold an der Kaiserstraße in Wetter das WP-Schrottwichteln an.

So geht´s

Und so funktioniert es: Wer ein Geschenk hat, das er unbedingt wieder loswerden will, der packt es wieder in Geschenkpapier ein, sodass der Inhalt nicht mehr erkennbar ist. Dann geht es am 13. Januar ins Café Herzgold, das ungeliebte Geschenk im Gepäck. Von 18 bis 19 Uhr hat die Annahmestelle geöffnet, und die Lokalredaktion empfängt jeden Schrottwichtler mit einer eigenen Nummer und einem Gutschein für ein Freigetränk seiner Wahl, ausgenommen sind Spirituosen und Cocktails. Während die Moderatoren die Wartezeit mit netten Anekdoten und Geschichten versüßen, kann der Gabentisch aus den Wichtelgeschenken unter die Lupe genommen werden.

Um 19 Uhr ist es dann endlich soweit. Es folgt die Bescherung. Denn: Jeder, der ein Geschenk mitgebracht hat, bekommt ein neues zugelost und darf es sich dann abholen. Und wer weiß? Vielleicht finden so ja ungeliebte Geschenke einen neuen Besitzer, der sich wirklich darüber freut. Auch die Redaktion wird natürlich gucken, ob sie selbst etwas in die Verlosung zu geben hat. Die einzigen Voraussetzungen, die die Geschenke erfüllen müssen: Sie dürfen nicht kaputt sein, und es werden keine Lebewesen angenommen. Im Klartext: Lebenspartner dürfen mitkommen, aber nicht auf den Gabentisch gelegt werden. Das gleiche gilt für Arbeitskollegen.

Wer also Lust hat auf einen amüsanten und geselligen Abend hat, natürlich unter den gültigen Corona-Schutzbestimmungen (2G) und mit genügend Abstand, der sollte sich unbedingt den 13. Januar merken. Auch wer mit seinen Geschenken absolut zufrieden ist, aber trotzdem dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Eventuell gibt es ja noch das eine oder andere Stehrümchen im Keller oder auf dem Dachboden, das dringend einen neuen Besitzer sucht.

