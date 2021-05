Luca-App für Wetter und Herdecke freigegeben

Wetter/Herdecke. Andere Städte nutzen sie schon lange, nun sind auch in Wetter und Herdecke die letzten Hürden genommen. Die Luca-App kann genutzt werden.

Die Luca-App ist durch den Anbieter für die Nutzung des Gesundheitsamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises freigeschaltet worden. Damit können nun, wie bereits berichtet, auch die Menschen in Wetter und Herdecke wieder unkomplizierter einkaufen.

Die Luca-App soll dabei helfen, die Kontaktnachverfolgung im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Kulturbereich digital und unkomplizierter zu gestalten. Statt der aus dem letzten Pandemiesommer noch bekannten Zettelflut registrieren sich Kunden in den teilnehmenden Geschäften einfach per App über Smartphone oder Tablet. Auf diese Weise werden die Kontaktdaten erfasst und, sollte eine zeitgleich anwesende Person im Nachhinein positiv auf das Corona-Virus getestet werden, an das Gesundheitsamt übermittelt. Das macht einerseits den Einkaufsbummel entspannter, da kein Kontaktbogen mehr ausgefüllt, sondern nur noch ein QR-Code gescannt werden muss. Andererseits beschleunigt es die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten, indem Kontaktdaten automatisch und nicht mehr als gescannte Papierliste übermittelt werden.

Ohne Smartphone nutzbar

Auch für Bürger, die kein mobiles Endgerät besitzen, die vereinfachte Nachverfolgung aber trotzdem nutzen wollen, gibt es eine Option, an der digitalen Kontaktverfolgung teilzunehmen: Statt des Smartphones können Kunden auch einen eigens entwickelten Schlüsselanhänger für den Check-In nutzen, durch den die Kontaktdaten übermittelt werden. Diese Schlüsselanhänger sind demnächst kostenlos in den Städten erhältlich und können direkt vor Ort registriert werden.

Ungeachtet dessen bleiben die Möglichkeiten der schriftlichen Angabe der Kontaktdaten weiterhin erhalten.

