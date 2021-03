Machen Sie sich auf den Weg!

Dörte Godejohann ist Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde in Ende

In Ende gibt es in der Woche vor Ostern einen Oster-Weg. Pastorin Dörte Godejohann erklärt die Stationen.

Die nächsten Tage laden ein, einen Weg mitzugehen: den Weg durch die Dunkelheit hindurch ins neue Licht, von der Erstarrung zu neuem Aufstehen, von der Aussichtslosigkeit zu neuer Hoffnung, vom Tod zu neuem Leben.





Vor der Dorfkirche in Ende ist ein Oster-Weg angelegt. Der Weg soll eine Hilfe sein, durch die Karwoche zu gehen, die morgen beginnt. Sie finden dort verschiedene Symbole.



Palmzweige für den Palmsonntag:

Jesus kommt nach Jerusalem. Begeisterung schlägt ihm entgegen. Die Menschen sind außer sich vor Freude und Hoffnung. Jetzt ist er da, er, der alles verändern wird! Eine neue Zeit bricht an! Gottes Verheißungen werden sich erfüllen! Sie legen ihm Palmzweige auf den Weg. Große Erwartungen säumen seinen Weg. Doch Jesus reitet auf einem Esel, nicht auf einem prächtigen Pferd wie die Kaiser und Könige.

Wovon lasse ich mich begeistern? Worauf setze ich meine Hoffnung? Wie schnell kann die Stimmung umschlagen? Die Lage spitzt sich zu. Es wird nicht gut gehen. Die Römer verstehen keinen Spaß mit Aufwieglern. Jeder weiß, dass draußen vor der Stadt unzählige Kreuze stehen…





Salböl

Einige spüren das, wie eine Frau, die Jesus salbt, die seinem Leib und seiner Seele Gutes tut. Den verwunderten Männern sagt Jesus: Sie salbt mich vorab für mein Begräbnis.



Brot für den Gründonnerstag

Am Donnerstag trifft er sich mit all denen, die ihm nah sind, um das Passahfest zu feiern. Wie alle Juden erinnern sie sich an die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, wie Gott sein Volk aus der Unterdrückung und Sklaverei befreit hat. Sie essen und trinken miteinander. Jesus spürt, dass ihm nicht viel Zeit bleibt. Und er gibt seinen Freunden ein Vermächtnis, ein Testament: Sie sollen sich auch weiterhin treffen, das Brot teilen und den Wein miteinander trinken. Und er verspricht ihnen: Ich werde dabei sein.

Wo habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Teilen eine besondere Kraft steckt?



Karfreitag: Dornenkrone und Kreuz. Noch am selben Abend wird Jesus verhaftet, verhört, gefoltert. Jetzt ruft die aufgewiegelte Menschenmenge: „Kreuzige ihn!“ Soldaten verspotten ihn, setzen ihm eine Dornenkrone auf, lachen über den hilflosen König. Er wird hingerichtet. Ein Unschuldiger hängt am Kreuz, langsames qualvolles Sterben. Der Glaube endet in einem verzweifelnden Schrei. Alle Hoffnung stirbt. Die Liebe wird begraben. Ein Stein wird vor das Grab gerollt.



An unserem Oster-Weg ist Platz, um Steine abzulegen - die eigene Last, die eigene Trauer, den eigenen Zweifel hier hinzubringen. Machen Sie sich auf den Weg wie Maria am Ostermorgen. Sie überwindet ihre Erstarrung und steht auf. Lassen Sie sich anstecken von dem, was sie am Grab Jesu erfährt,so unglaublich es sein mag: das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Aus der Aussichtslosigkeit entsteht neue Hoffnung. Christus ist auferstanden. Die Liebe lebt. Gerade dort, wo es am dunkelsten ist, leuchtet ein Licht besonders hell. Zünden Sie auch zu Hause ein Osterlicht an! Gehen Sie den Weg mit und entdecken Sie, wo Sie persönlich stehen, wo Sie berührt werden. Ich bin mir sicher: auch Ihre Gemeinde wird in diesen Tagen besondere Angebote machen!

Dörte Godejohann ist Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Ende.