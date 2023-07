Mäggie in Herdecke hilft traumatisierten Mädchen

Herdecke/Wetter. Das Mädchenhaus Mäggie in Herdecke leistet anerkennenswerte Arbeit und will ein zweites Haus eröffnen. Doch es fehlen Fachkräfte.

Sie leisten seit sieben Jahren eine sehr anerkennenswerte Arbeit bei traumatisierten Mädchen. Die Rede ist vom Herdecker Mädchenhaus Mäggie und dem 1993 gegründeten Verein Vive Žene. Die Arbeit bleibt oft im Verborgenen – von daher ist es um so wichtiger, dass das Engagement etwa durch Spenden unterstützt wird. Eine solche kommt nun von der Stadtverwaltung Wetter.

Stadtverwaltung Wetter spendet

Bei der Stadtverwaltung Wetter gibt es seit Jahrzehnten eine Spendenaktion, die „Hinter’m Komma NullNull“ heißt. Mitarbeiter, die an dieser Spendenaktion teilnehmen, spenden den Cent-Betrag ihrer monatlichen Netto-Gehaltsüberweisung auf ein Sammelkonto, das durch den Personalrat verwaltet wird. Über die Verwendung des Geldes, das gemeinnützigen oder karitativen Einrichtungen in Wetter und Umgebung zur Verfügung gestellt werden soll, wird auf Vorschlag der Beschäftigten in den jährlich stattfindenden Personalversammlungen entschieden.

Vorschlag einstimmig

Einer der diesjährigen Vorschläge benannte den Verein Vive Žene e.V. beziehungsweise das Mädchenhaus Mäggie. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Dirk Wienen, Personalratsvorsitzender der Stadt Wetter, überreichte die runde Spende an das Mädchenhaus und den Verein Vive Žene .

Intensivpädagogische Einrichtung

Doch was steckt hinter Vive Žene und dem Mädchenhaus? Vive Žene ist ein 1993 gegründeter Verein, der aktuell die traumapädagogische Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen zum Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht hat. Das Mädchenhaus Mäggie, im April 2016 in Herdecke eröffnet, ist eine intensivpädagogische Einrichtung der stationären Jugendhilfe für traumatisierte Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 18 Jahren.

Neun Mädchen finden Hilfe

Die Einrichtung bietet neun traumatisierten Mädchen, die vernachlässigt wurden oder körperliche und/oder sexualisierte sowie psychische Gewalt erlebt haben, einen Lebens- und Schutzraum. Die täglichen Herausforderungen in der Arbeit im Mädchenhaus sind nicht einfach. Die meisten Mädchen haben bereits multiple Erfahrungen in der Jugendhilfe gesammelt und sind entwurzelt, leben ohne ein Gefühl von Geborgenheit und Zuhause. Oder kommen mit hochtraumatischen Erlebnissen aus psychiatrischen Kliniken ins Mädchenhaus Mäggie.

Vielfältige Störungen

„Die Mädchen kommen mit vielfältigen Symptomen wie Angststörungen, Depressionen, Drogenkonsum, Essstörungen und/oder Aggressionen gegen sich selbst und auch andere. In der Folge kommt es unter anderem auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen oder zu selbstverletzendem Verhalten der Mädchen“, erklärt Natascha Below von Vive Žene.

Intensive Gespräche

Die durchweg weiblichen Mitarbeiterinnen begleiten die Mädchen. Sie trösten sie, begleiten sie, stärken und ermutigen sie. Und sie unterstützen sie in intensiven Gesprächen, sich selbst zu verstehen. Es gibt jedoch auch sehr schöne Momente und Erfahrungen mit den Mädchen – dann, wenn sie im Mädchenhaus angekommen sind und sich dort sicher und zu Hause fühlen. Vive Žene befindet sich aktuell in der Entwicklung eines zweiten Projektes (Mäggie II) für sechs traumatisierte Mädchen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Witten.

Selbstständiges Leben ist das Ziel

Vorrangiges Ziel dieser neuen Jugendhilfeeinrichtung ist es, Mädchen zu befähigen, ein selbstständiges Leben zu führen und die Teilhabe am sozialen und Arbeitsleben zu fördern. Die Mädchen leben, anders als in den Gruppen, auf einer abgeschlossenen Ebene in eigenen Appartements, wo sie lernen können, einen eigenen Haushalt zu führen. Sie werden dabei bei Bedarf rund um die Uhr unterstützt und begleitet. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich in der Gruppe zu bewegen und sich mit den anderen Mitbewohnerinnen auszutauschen.

Der Verein möchte im Herbst Mäggie II eröffnen. Doch der Fachkräftemangel trifft auch Vive Žene. Deshalb werden dringend noch Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen gesucht. Mit der Centspende der Stadt Wetter werden fehlende Einrichtungsgegenstände für die Appartements angeschafft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter