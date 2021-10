Männergesangverein Einigkeit Volmarstein stellt sich neu auf

Volmarstein. Der MGV „Einigkeit“ Volmarstein traf sich nun zur Jahreshauptversammlung. Gewählt wurde ein neuer Vorstand. Dank erhielt Karl-Heinz Gehnich.

Die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins MGV „Einigkeit“ Volmarstein fand jetzt im Burghotel Volmarstein statt. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung waren in diesem Jahr die Vorstandswahlen.

In seiner Eröffnungsrede betonte der Erste Vorsitzende Karl-Heinz Gehnich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kulturellen Veranstaltungen und auf das Vereinsleben. Gerade auch die Gesangsvereine seien schwer getroffen worden. Viele Männergesangsvereine hätten die Pandemie nicht überlebt. Umso mehr freue er sich über die ersten gut besuchten Proben und darüber, dass fast alle Sänger sich wieder in der Familie des MGV zusammengefunden hätten.

Seit längerem war den Sängern schon klar, dass Gehnich nach zwölf Jahren als Erster Vorsitzender in die zweite Reihe treten wollte. Er betonte in seiner Rede deshalb, dass er sich freue, nun den Vorsitz in jüngere Hände übergeben zu können. Aber nicht nur Karl-Heinz Gehnich, sondern auch weitere langjährige verdiente Vorstandsmitglieder boten auf der Jahreshauptversammlung ihre Posten an. Dazu gehören Artur Peschel als Kassierer, der stellvertretende Kassierer Günther Richter und Notenwart Dieter Spieß. Stefan Kronsbein wurde der Versammlung als Kandidat für den Vorsitz vorgestellt und einstimmig gewählt. Auch alle anderen offenen Posten konnten neu besetzt werden. Der aktuelle Hauptvorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender: Stefan Kronsbein (Neuwahl); Zweiter Vorsitzender: Reinhard Flegel (Wiederwahl); Erster Kassierer: Jens Kraemer (Neuwahl); Zweiter Kassierer: Gerhard Schlär (Neuwahl); Erster Schriftführer: Mike Dickmann (Wiederwahl); Zweiter Schriftführer: Kai-Uwe Dute (Wiederwahl); Als neuer stellvertretender Notenwart konnte Bernd Zumkley für den Verein gewonnen werden.

Ziel des neuen Vorstandes sei es, nun weiterhin dafür zu sorgen, dass der MGV „Einigkeit“ Volmarstein in Wetter (Ruhr) bestehen bleibt und „dass wir viele neue Sänger für den Gesang begeistern können. Das Alter spielt dabei für die Sänger der Einigkeit keine Rolle“, heißt es in einer Mitteilung. Der neue Vorsitzende Stefan Kronsbein betonte am Ende der Sitzung, dass man weiterhin für die Zukunft gut aufgestellt sei. Jeder, der Lust habe, mitzumachen, sei herzlich willkommen.

Der MGV „Einigkeit“ Volmar­stein probt jeden Dienstag um 19.30 Uhr im Burghotel Volmarstein. Internetseite: mgv-einigkeit-volmarstein.com

