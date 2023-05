Märkische Bank: Geld für Ukraine-Hilfe und Kinderschutzbund

Spendenübergabe: Iris Strassburg, Filialleiterin der Märkischen Bank in Herdecke (2. von links), und Silke Weidenheimer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Märkischen Bank (rechts), überreichten Peter Stachorra und Heidrun Weingarten vom Kinderschutzbund den Scheck über 1000 Euro.

Herdecke. Insgesamt 12.850 Euro hat die Märkische Bank für den guten Zweck gesammelt. Auch der Kinderschutzbund in Herdecke hat nun einen Scheck erhalten.

Insgesamt 12.850 Euro vergab die Märkische Bank anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums im Jahr 2022 an Organisationen und Vereine im Geschäftsgebiet, die sich mit Hilfsprojekten für ukrainische Flüchtlinge einsetzen Herdecke. Im Jahr 2022 konnte die Märkische Bank auf ihre Gründung vor 125 Jahren zurückblicken. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum wurde zugunsten der Ukraine-Hilfe in der Region ein Bild des Hagener Künstlers Horst Becking versteigert. Fantastische 6000 Euro erzielte das Bild – die Märkische Bank hat diesen Betrag anschließend verdoppelt und eine Spendensammlung bei der Jubiläumsgala ergab zusätzlich dazu noch 850 Euro, so dass 12.850 Euro für den guten Zweck zusammengekommen sind.

Der Kinderschutzbund Herdecke erhält nun aus diesem Spendentopf 1000 Euro für verschiedene Hilfsprojekte zugunsten ukrainischer Geflüchteter. Artur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank: „Der Ukraine-Konflikt hat uns tief erschüttert. Wir sind stolz auf die lange Tradition unserer Märkischen Bank und wir wollten diesen besonderen Anlass auch gebührend feiern. Dabei wollten wir trotzdem nicht die Menschen, die aus der Ukraine hierher zu uns nach Deutschland geflüchtet sind, aus dem Blick verlieren. Am „Geburtstag“ der Bank, dem 9. März 2022, hatten wir bereits eine namhafte Summe an das DRK gespendet. Nun sind wir froh, weitere Unterstützung – direkt hier vor Ort, in unserem Geschäftsgebiet, leisten zu können.“

Iris Strassburg, Filialleiterin der Märkischen Bank in Herdecke freut sich, dass es mit dieser Spendenaktion möglich ist, auch den Kinderschutzbund zu unterstützen.

