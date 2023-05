Maiwochen-Alternative: Himmelfahrtskirmes, Parkfest und Tanz

Wer am langen Wochenende Ergänzungen zur Maiwoche Herdecke sucht, wird im Dortmunder Westpark, in der Pelmke Hagen und in Witten (Kirmes) fündig.

Auch wenn für die Herdecker (und sicherlich auch einige Wetteraner) die nächsten Tage ganz im Zeichen der Herdecker Maiwoche stehen dürften, sollen hier einige Alternativen zumindest einmal erwähnt werden…

Westparkfest in Dortmund

In Dortmund längst eine Institution: Das Westparkfest mit dem Umsonst&Draußen-Festival „Ska im Westend“. In diesem Jahr feiert der Westpark Dortmund schon zum zehnten Mal das allseits beliebte Fest. Die Besucher erwartet in der grünen Lunge von Dortmund das ganze Himmelfahrts-Wochenende lang ein buntes Programm aus Livemusik, Tanzveranstaltungen und Trödelmarkt. Das Highlight: Das „Ska im Westend“-Festival am Donnerstag mit vielen international etablierten Ska-Musikern wie dem Münsteraner Dr. Ring Ding oder sogar der in Herdecke entstandenen Band The Incredible Derrick.

Westparkfest und „Ska im Westend“ in Dortmund. Vom 18. bis 21. Mai, Eintritt frei.

Himmelfahrtskirmes in Witten

Zugegeben: Ein Auto-Scooter fehlt der Maiwoche in Herdecke noch. Nicht aber der großen Himmelfahrtskirmes in der Wittener Innenstadt. Der Höhepunkt neben Livemusik, Futter-Buden und Zuckerwatte: das Riesenrad in der Ruhrstraße. Von dort genießt man einen grandiosen Ausblick über Kirmes und Stadt. Eine weitere Attraktion ist sicher das große Feuerwerk am Sonntagabend.

Himmelfahrtskirmes in Witten. Vom 18. bis zum 22. Mai. Feuerwerk am Sonntag gegen 22 Uhr.

Glanz und Glamour im Stadtsaal

„It’s Showtime“ heißt die musikalische Darbietung am Samstag im Stadtsaal von Wetter. Dabei werden eine Mezzosopranistin und ein Tenor unter der Begleitung eines Pianisten die Hits der Musical-Geschichte auf ihre ganz eigene Art und Weise präsentieren. Versprochen wird ein „unvergesslicher Abend im Stile des New Yorker Broadways und des Londoner West Ends“ sowie „ein Abend voller Glanz und Glamour“.

„It’s Showtime“ im Stadtsaal in Wetter. Samstag, 20. Mai. Beginn 20 Uhr. Eintritt: 26 Euro.

Trash Taste in der Pelmke

Für alle, die nach dem Bierstand oder der Kirmes noch zum Tanzen wollen, bietet sich an diesem Freitag die „Trash-Taste“-Party in der Pelmke in Hagen an. Unbeschwert zappeln und schwofen oder auch mitsingen zu den besten Hits der 1990-er Jahre steht dabei auf dem Programm.

„Trash Taste“ im Pelmke Kulturzentrum in Hagen. Freitag, 19. Mai. Beginn: 23 Uhr. Eintritt 10 Euro.

