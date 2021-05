Mann auf Tretroller fährt in Herdecke Seniorin an

Herdecke. Laut Polizeibericht ist es über Pfingsten bislang ruhig geblieben. Dieser Unfall allerdings wurde gemeldet.

Am Pfingstsonntag gegen 16.30 Uhr kam es zu einer schmerzlichen Begegnung in der Herdecker Innenstadt: Ein 73-jähriger Herdecker war mit seinem Tretroller in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße unterwegs. Im Bereich einer Engstelle übersah er eine entgegenkommende 83 jährige Hagenerin. Die Hagenerin kam zu Fall und verletzte sich an der Hand. Sachschaden entstand laut Polizeibericht nicht.

