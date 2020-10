Markus Drüke verlässt nach zehn Jahren Sparkasse in Wetter

Nach zehn Jahren in Wetter hat das stellvertretende Vorstandsmitglied Markus Drüke nun am 1. Oktober die Sparkasse Gevelsberg-Wetter verlassen. Bürgermeister Frank Hasenberg überreichte einen Blumenstrauß.

Wetter. Markus Drüke, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Gevelsberg-Wetter und Stadtmarketing-Vorsitzender in Wetter, zieht nach Bayern.

Weg aus Westfalen, ab nach Bayern: Am 30. September hatte Markus Drüke nun seinen letzten Arbeitstag bei der hiesigen Sparkasse. Auf eigenen Wunsch, so hieß es, verlasse der 47-jährige Diplom-Kaufmann nun zum 1. Oktober das Geldinstitut in Wetter nach zehn Jahren. Die neue berufliche Herausforderung befindet sich in Niederbayern: Bei der Sparkasse Regen-Viechtach wird Drüke ab dem 1. Januar 2021 Mitglied des Vorstands.

In Wetter war der 47-Jährige seit 2014 stellvertretendes Vorstandsmitglied, auch nach dem Zusammenschluss mit der Sparkasse Gevelsberg 2017. Die wiederum stellt nun mit dem Vorsitzenden Thomas Biermann und seinem Stellvertreter Michael Hedtkamp beide Führungskräfte. „Für eine Sparkasse dieser Größenordnung ist ein zweiköpfiger Vorstand vorgesehen“, sagt Biermann auf Anfrage. Während Drükes Position also nicht nachbesetzt wird, läuft die Suche nach einem Nachfolger in dessen eigentlichem Aufgabengebiet – als Abteilungsleiter der Vertriebssteuerung. Nach der Pensionierung von Vorstandsmitglied Christian Becke 2018 und Drükes Abschied fehlt somit an der Spitze der fusionierten Sparkasse jemand aus Wetter.

Biermann will Sorgen entkräften, dass die Harkortstadt somit vernachlässigt werde. „Michael Hedtkamp, der das Privatkunden-Geschäft leitet, und ich als Verantwortlicher für Firmenkunden sind regelmäßig in unseren Büros in Wetter“, so der hiesige Sparkassen-Vorstandschef. Zudem seien an beiden Hauptstandorten die Ansprechpartner in allen Segmenten gleichermaßen besetzt. Auch der Kontakt zu heimischen Vereinen solle sich nach dem Abgang Drükes nicht verschlechtern. „Der Verteilungsschlüssel für Gelder bzw. unser Sponsoring-Budget richtet sich nach der Einwohnerzahl, es wird weiterhin gerecht und transparent in beiden Städten verteilt.“

2017 wiedergewählt

Bürgermeister Frank Hasenberg bedankte sich als stellvertretender Sparkassen-Verwaltungsratsvorsitzender nun bei Markus Drüke für dessen zehnjährige Tätigkeit bei der Stadtsparkasse Wetter und dem fusionierten Geldinstitut. Er wünschte ihm für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg sowie persönlich alles Gute.

Bei dieser Gelegenheit würdigte Hasenberg zudem Drükes Engagement hier vor Ort, und zwar als langjähriger Vorstandsvorsitzender im Verein Stadtmarketing für Wetter. Diesen Posten übernahm Drüke 2015 und wurde 2017 wiedergewählt. Wie es diesbezüglich weiter geht, ist derzeit noch offen.