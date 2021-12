Maskenfrei auf Leinwand, Maskenpflicht in Lichtburg Wetter

Jürgen Vogel (Mitte) als Theo in einer Szene des Films „Es ist nur eine Phase Hase“. Drei Mal ist die deutsche Produktion in der Lichtburg in Wetter zu sehen.

Kino bleibt möglich, aber in der Lichtburg in Wetter gilt jetzt die 2G-Regel. Wenn auch nicht auf der Leinwand...

Wetter. „Es ist nur eine Phase, Hase“, so heißt der Film, der am Donnerstag und dann noch mal am 2. und 5. Januar jeweils um 20 Uhr in der Lichtburg zu sehen ist. Erzählt wird die Geschichte einer Midlifecrises. Die Szene aus dem Film zeigt eine Ausgelassenheit, die bei der Aufführung in Wetter nicht mehr gegeben ist: Nach der aktuellen Corona-Verordnung gilt bei allen Veranstaltungen der Lichtburg neben der „2G-Regel“ ab sofort auch Maskenpflicht am Sitzplatz. Die Maske darf nur zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden.

Außerdem weist der Kulturverein Lichtburg darauf hin, dass während der Schulferienferien alle Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 15 Jahren mindestens einen negativen Testnachweis zur Veranstaltung mitführen müssen, da in den Ferien keine Schultestungen stattfinden. Ab 16 gilt 2G. Auch wenn das Lichtburg-Büro bis 2. Januar nicht besetzt ist: Kartenkauf an der Abendkasse bleibt möglich.

