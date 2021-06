Maskenpflicht an Haltestellen im EN-Kreis gilt nicht mehr

Ennepe-Ruhr. An der frischen Luft an einer Haltestelle muss seit Montag keine Maske mehr getragen.

„Änderungen bei Maskenpflicht an oberirdischen Haltestellen“ ist die Meldung überschrieben. Hinter dem Beamtendeutsch verbirgt sich: Die Maskenpflicht beim Warten auf den Bus ist im Ennepe-Ruhr-Kreis ab sofort nicht mehr existent.

In Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei höchstens 35 liegt (Inzidenzstufe 1), müssen laut aktueller Corona-Schutzverordnung seit Montag, 21. Juni, an Haltestellen des ÖPNV im Freien keine Masken mehr getragen werden. An unterirdischen Haltestellen und in Bahnhofsgebäuden bleibt die Maskenpflicht bestehen.

Die Maskentragepflicht gilt – wie bisher – für Kinder ab sechs Jahren. Soweit Kinder zwischen sechs und 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.

Von der Maskentragepflicht ausgenommen sind – wie bisher – Kinder unter sechs Jahren sowie Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, das auf Verlangen vorzulegen ist.

