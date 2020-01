Herdecke. Beweise reichen nicht für eine Verurteilung. Richter hat Zweifel am Tatbestand der Sachbeschädigung. Mauer war schon beschmiert.

Mauer beschmiert: Freispruch für zwei junge Herdecker

Ein nächtliches Treffen auf ein „Bierchen“ in Herdecke wurde zwei jungen Männern beinahe zum Verhängnis. Das Duo geriet in Verdacht, bei der Gelegenheit eine Mauer mit Sprühfarbe bearbeitet zu haben. Nun befasste sich das Amtsgericht Wetter mit dem Fall – und das nicht zum ersten Mal.

Rückblende: Am späten Abend des 10. April 2018 verabredeten sich die beiden 20-jährigen Freunde im Bereich des Viadukts am Seeweg. Kurz darauf erschien die von einem Angler verständigte Polizei und einer der jungen Männer, der gerade erst mit Marihuana erwischt wurde, geriet derart in Panik, dass er das Weite suchte.

Angeklagte beteuern Unschuld

Doch in dem Fall ging es gar nicht um Drogen. Diesmal ging es um den Vorwurf, eine Mauer gegenüber besprüht und so einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht zu haben. Mitte Februar vergangenen Jahres saßen die Freunde zum ersten Mal in Wetter auf der Anklagebank. Beiden wurde gemeinschaftliche Sachbeschädigung zur Last gelegt, dem einen darüber hinaus der Besitz von 0,3 Gramm Marihuana sowie knapp 30 Gramm Tabak-Marihuana-Mischung. Letzteres räumte er umgehend ein.

Doch was die Graffiti-Aktion betraf, beteuerten beide Angeklagte ihre Unschuld. Sie seien offenbar nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Überzeugen konnten sie den Jugendrichter damals nicht, zumal der Angler im Zeugenstand erklärte, über eine halbe Stunde hinweg das verdächtige Klackern der Sprühdosen gehört und auch keine weiteren Personen vor Ort wahrgenommen zu haben. Zudem bekundete eine Polizeibeamtin, dass die Farbe an der Mauer noch feucht gewesen sei. Für das Duo endete der Prozess damals mit jeweils 500 Euro Geldbuße.

Allerdings wurde dieses Urteil später nach einer Revision der Verteidigung aufgehoben und der Fall an das Amtsgericht Wetter zurückverwiesen. Das Oberlandesgericht sah die Notwendigkeit, zu klären, ob die mutmaßlich neuen Schmierereien auf der Mauer, auf der sich offenbar bereits zig Farbschichten anderer „Künstler“ befanden, mit Blick auf den Zustand überhaupt noch erheblich ins Gewicht fielen.

Erscheinungsbild nicht verändert

Nun wurde die Sache also neu aufgerollt und die Herdecker Freunde beteuerten noch einmal ihre Unschuld. „Wir haben da nur rumgelungert“, formulierte es einer von ihnen. Doch die Frage ihrer Täterschaft stand an sich gar nicht mehr wirklich im Vordergrund. Vielmehr ging es um den Punkt, ob das zur Rede stehende Graffiti das Erscheinungsbild der ohnehin beschmierten Mauer noch erheblich veränderte.

Und genau das sahen Anklage und Gericht nicht. Eine Erheblichkeit sei angesichts der bereits vorhandenen Farbschichten nicht gegeben. Falls es die Angeklagten gewesen seien, so hätten sie ihre Farbe auf das gesetzt, was schon da gewesen sei, betonte Richter Till Deipenwisch. Ganz davon abgesehen, dass bei dem jungen Herdecker, der nicht geflohen sei, weder Sprühdosen noch etwaige Farbanhaftungen gefunden worden seien. Andererseits hätten das Nachtatverhalten seines Begleiters und der Umstand, dass um die Zeit dort nicht viel los sei, auch in eine andere Richtung weisen können.

Das Fazit des Richters: „Das reicht mir für eine Verurteilung nicht aus.“ Die Freunde wurden in diesem Punkt also freigesprochen. Und damit reduzierte sich die Geldbuße des Angeklagten, der darüber hinaus mit den Drogen ertappt wurde, letztlich auf 200 Euro.