Medizin-Lesersprechstunde zu Schmerzen und Gefäßkrankheiten

Dr. med. Jens-Christian Altenbernd, Leitender Radiologe und Fachmann für interventionelle Radiologie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Herdecke/Wetter. Am Dienstag geht es in der Klinik Volmarstein um Schmerzen. Am 7. Juni informiert das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke über Gefäßkrankheiten.

Die Medizinserie der Lokalredaktion neigt sich dem Ende entgegen. Am Montag, 7. Juni, können Leser in diesem Zusammenhang letztmals kostenlos Fragen an einen Experten aus Wetter oder Herdecke stellen. Dann stehen Gefäßerkrankungen im Mittelpunkt.

Dr. Jens-Christian Altenbernd, der Leitende Radiologe und Fachmann für interventionelle Radiologie am Gemeinschaftskrankenhaus in Ende, kann in der Sprechstunde beispielsweise auf die so genannte Schaufensterkrankheit eingehen. Interessierte können den Arzt von 11 bis 12 Uhr unter 02330/62-2434 vertraulich anrufen.

Besagte Schaufensterkrankheit ist eine Erkrankung der Arterien der Beine. Patienten können weniger weit gehen und bleiben daher an Schaufenstern stehen, um sich zu erholen. Risikofaktoren sind (wie bei allen Gefäßerkrankungen) Nikotin, hohe Fette, Übergewicht, hoher Blutdruck, Veranlagung, Diabetes. Für eine erfolgreiche Therapie sei es wichtig, diese zu minimieren, auch Gehtraining helfe.

Zudem seien bei vielen Patienten Untersuchungen mit Ultraschall oder MRT/CT erforderlich, um behandlungsbedürftige Verschlüsse oder Verengungen zu erkennen. Diese können primär mit einem Ballon aufgeweitet werden, wenn nötig zusätzlich mit Stent. Bei schweren Fällen muss demnach operiert werden (etwa Bypässe).

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke biete alle diagnostischen Möglichkeiten und verschiedene Behandlungsoptionen an: Nach Untersuchung in der Inneren Medizin oder Chirurgie kann eine minimalinvasive Behandlung in der interventionellen Radiologie erfolgen. Damit lasse sich eine gefäßchirurgische Operation oft um mehrere Jahre hinauszögern.

Am 1. Juni Aktionstag gegen Schmerzen

Deutschlandweit wollen Mediziner am Aktionstag (1. Juni) auf das Thema Schmerzen aufmerksam machen. Auch die Orthopädische Klinik in Volmarstein möchte darauf in diesem Jahr erneut hinweisen. „Trotz der Pandemie wollen wir die vielen Betroffenen informieren und Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen“, sagt Chefarzt Dr. Axel Scharfstädt.

Dr. Axel Scharfstädt, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie in der Orthopädischen Klinik Volmarstein. Foto: ESV

Im Corona-Zeitalter entfallen Vorträge und Informationsstände in der Einrichtung der Evangelischen Stiftung Volmarstein, die solche Angebote normalerweise zu diesem Anlass plant. Dafür stehen Experten bei einer Telefonaktion an diesem Dienstag, 1. Juni, von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung und beantworten unter 02335/639-4440 vertraulich sowie kostenlos auch Fragen von interessierten Lesern.

Hintergrund

Etwa 23 Millionen Deutsche berichten demnach über chronische Schmerzen. Bei sechs Millionen Betroffenen seien diese so deutlich ausgeprägt, dass sie sich im Alltag und im Berufsleben beeinträchtigt fühlen. „Dabei ist oft der Rücken betroffen“, weiß Dr. Axel Scharfstädt.

Die Wirbelsäulenchirurgie der Fachklinik in Volmarstein biete eine stationäre Schmerztherapie an. „Ein intensives kompaktes Programm“, so der Chefarzt. „Die konservative Schmerztherapie ist seit langem deutschlandweit etabliert.“ Dem Orthopäden ist wichtig: Arzt und Patient müssen im Kampf gegen den Schmerz zusammen arbeiten

