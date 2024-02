Mehr Infektionen: Windpocken auf dem Vormarsch

Ennepe-Ruhr-Kreis Nach Rückgang durch Corona-Maßnahmen steigen die Fallzahlen auch in Herdecke und Wetter. Darauf ist bei einer Infektion zu achten

Die Zahl der Windpocken-Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis ist im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Das teilt die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit. So seien 2023 insgesamt 110 Infektionsfälle im Kreisgebiet gemeldet worden, im Jahr 2022 seien es 34 und in 2021 insgesamt 30 Fälle gewesen. Vor der Pandemie in 2019 wurden 112 Windpocken-Fälle registriert: „Die Corona-Pandemie hat das Infektionsgeschehen stark beeinflusst. Die Fallzahlen gingen aufgrund der Maßnahmen wie Lockdown, Schul- und KiTa-Schließungen sowie strenger Hygieneregeln rasant zurück“, sagt Jörg Kock von der AOK NordWest. „Mit der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens und dem Wegfall der Maßnahmen hat sich die Situation dann wieder verändert“ Die Folge: steigende Fallzahlen. , denn Auslöser für Windpocken ist das sogenannte Varizellen-Zoster-Virus, das durch Tröpfcheninfektion über die Luft übertragen wird“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Eine der häufigsten Kinderkrankheiten

Windpocken (Varizellen) gehören der Mitteilung zufolge zu den häufigsten Kinderkrankheiten und sind äußerst ansteckend. Auslöser sei das Varizellen-Zoster-Virus, das durch Tröpfcheninfektionen in der Luft übertragen werde, erläutert Jörg Kock. „Daher raten wir dazu, insbesondere Kinder gegen Windpocken impfen zu lassen. Die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI empfohlenen Impfungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen selbstverständlich für ihre Versicherten bezahlt“, so Kock. Für die Grundimmunisierung im Kleinkindalter empfehle die STIKO zwei Impfstoffdosen im Alter von elf und 15 Monaten. Dabei sollte ein Mindestabstand von vier Wochen eingehalten werden. „Die Entscheidung, ob Eltern ihr Kind impfen lassen, kann ihnen niemand abnehmen. Es ist jedoch wichtig, dass sich Eltern mit diesem Thema auseinandersetzen, um gestärkt im Sinne ihres Kindes zu handeln“, so Kock. Eine Impfung könne nachgeholt werden, wenn sie nicht im empfohlenen Alter erfolge.

Die Corona-Pandemie hat das Infektionsgeschehen stark beeinflusst. Mit der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens hat sich die Situation wieder verändert. Jörg Kock - AOK-Serviceregionsleiter

Juckender Ausschlag, Kopf- und Gliederschmerzen

Windpocken machen sich durch Kopf- und Gliederschmerzen, insbesondere aber durch die Ausbildung roter Flecken und Bläschen bemerkbar. „Die Ansteckungsgefahr beginnt einen Tag, bevor der Hautausschlag auftritt, und endet, wenn die Bläschen austrocknen“, teilt die AOK NordWest mit und schildert den Krankheitsverlauf: Erst zehn Tage bis drei Wochen nach der Ansteckung äußert sich die Infektion in Form von Kopf-, Rücken- oder Gliederschmerzen und Fieber. Ein bis zwei Tage später treten linsengroße rote Flecken auf der Haut auf, die sich zunächst in stark juckende Knötchen, anschließend in Bläschen verwandeln. Die Bläschen sind mit einer wässrigen Flüssigkeit gefüllt, die in hohem Maße ansteckend ist. Innerhalb von ein bis zwei Wochen verkrusten sie und fallen ab.

Windpocken nicht aufkratzen

Auch wenn es aufgrund des starken Juckreizes schwerfällt: Windpocken sollten nicht aufgekratzt werden., betont die AOK NordWest. „Dies kann nicht nur Narben hinterlassen. Durch das Kratzen können sich die Bläschen auch entzünden“, heißt es weiter. Mögliche Folgen seien schwere Hautinfektionen. Den Juckreiz lindern, könnten hingegen vom Arzt verordnete Salben oder Lotionen. Zudem helfe Bettruhe – wie „bei allen Virusinfektionen“. Nach einer durchgemachten Windpockeninfektion verblieben die Windpocken-Erreger wie alle Herpesviren den Angaben zufolge im Körper“. Sie ruhten sozusagen und könnten unter besonderen Umständen reaktiviert werden und dann die sogenannte Gürtelrose (Zoster) verursachen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter