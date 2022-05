Mehr Spaß auf Zwergenwiese und anderen Spielplätzen Herdecke

Christian Brandt (links) als Vorsitzender der Spielplatzkommission, Michael Rösner (bei der Stadt Herdecke zuständig für Umwelt und Freianlagen) sowie Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster schauen sich auf dem Spielplatz Zwergenwiese an der Neuen Bachstraße den neuen Spielturm an.

Herdecke. Vielfältiger Turm mit Rutsche: Die Stadt Herdecke hat die „Zwergenwiese“ (Neue Bachstraße) und andere Spielplätze mit neuen Geräten aufgewertet.

Ein Bauzaun hat bis Mittwoch den Eingang zum Spielplatz „Zwergenwiese“ versperrt. Dabei liegt dieser schön im Schatten. Noch dazu ziehen ein leuchtend neues Gerät und frisches Rasengrün die Blicke von Passanten in der Neuen Bachstraße auf sich. Als aber dann am Nachmittag Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster, Christian Brandt als Vorsitzender der Spielplatzkommission und Michael Rösner (bei der Stadt Herdecke zuständig für Umwelt sowie Freianlagen) die Fläche betreten, stoßen gleich zwei neugierige Jungen hinzu.

Die Erwachsenen nutzen die Gelegenheit, um einen Überblick zu Neuerungen auf Herdeckes Spielplätzen zu geben. Die größte Veränderung hat es auf der nun wieder eröffneten Zwergenwiese gegeben. Für rund 4500 Euro konnte Rösner den Spielturm namens „Unimini Hally“ günstig kaufen und von den Technischen Betrieben problemlos einbauen lassen. Eine Rutsche, ein Aussichtsplateau, Steuerrad, Klettermöglichkeiten, eine Kombination mit Küche, Theke und Sortierspiel sollen vor allem Kleinkindern Spaß im großen Sandkasten bereiten. Das Gerät bietet, gerade jetzt ein Vorteil, auch noch Schatten.

Neues Nachbar-Gerät für Wipptier

„Hier standen bis 2021 nur ein Wipptier und eine alte, kaputte Rutsche, die der TÜV aber nicht mehr akzeptiert hat“, so Rösner. Schnell fiel die Entscheidung zur Neuanschaffung und für Material mit einer langen Nutzungsdauer auf dieser vergleichsweise kleinen Fläche. Diese (geschätzter Verkehrswert rund 36.000 Euro) erhielt die Stadt Herdecke im September 2020 von der Bundesanstalt für Immobilien geschenkt. Bedingung: hier mindestens 20 Jahre einen öffentlichen Spielplatz anzubieten. „Wir freuen uns daher sehr, dass es mit dem neuen Spielgerät gelungen ist, für Kinder unter zwölf Jahren mehr Spielanreize zu schaffen und die Fläche wieder attraktiver zu gestalten“, sagt Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster. Christian Brandt lobt, dass hier an der Neuen Bachstraße nun Rollenspiele möglich sind.

Eine „Spinner Bowl“ auf dem Spielplatz Schraberg (Am Nierkamp) in Herdecke. Foto: Stadt Herdecke

Auf vier weiteren Spielplätzen im Stadtgebiet hat die Verwaltung kleinere Verbesserungen umgesetzt. Auf der Fläche in der Straße Zum Kuckuck stehen neue Bäume und eine Wippe. Am Nierkamp und neben auf dem Schraberg-Schulhof warten zwei „Spinner Bowls“ auf junge Nutzer, die dieses Drehspiel bereits an der Schultenwiese ausprobieren können.

Auf Elefant „Benny“ reiten

Der Spielpunkt am Ruhrhöhenweg/Auf den Brennen hat eine neue Wippe und ein Kleinkinder-Federspiel namens „Schnecke“ erhalten. Am Kalkheck in Ende steht der freundliche Elefant „Benny“ als Reitgerät für sehr junge Mädchen und Jungen bereit. Zudem habe die Stadt an zahlreichen Spielplätzen und Schulhöfen neue sowie einheitliche Schilder montiert.

„Wir sind in Sachen Spielplätze gut aufgestellt“, meint Brandt und denkt an die Möglichkeiten am Bleichstein, wo nach einer Bürgerbeteiligung weitere Angebote für Kleinkinder entstehen sollen. Rösner ergänzt, dass dort und andernorts immer wieder das Dauerthema Vandalismus Sorgen bereite. Gleichwohl gebe es Überlegungen, dort nahe des Flussufers ein Beleuchtungskonzept zu installieren. Optimieren lässt sich immer etwas.

