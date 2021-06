Eine Leserin aus Wetter beklagt die neue Verkehrsregelung an der Voßhöfener Straße im Umfeld der Bushaltestelle zu den Abzweigen Am Storch und Am Hödey.

Verkehr Mehrfach Kritik an neuer Vorfahrtsregel in Voßhöfener Straße

Esborn. Sowohl im zuständigen Fachausschuss als auch bei Anwohnern gab es Kritik an mancher Rechts-vor-links-Regelung in der Voßhöfener Straße in Wetter.

Als unübersichtlich und verwirrend beschreibt eine Anwohnerin die geänderte Vorfahrtsregel an einer Stelle im oberen Teil der Voßhöfener Straße in Esborn. Neben der Bushaltestelle am Abzweig zu den Straßen Am Storch (vorne rechts) und Am Hödey wimmelt es auf dem Asphalt nur so von aufgemalten Dreiecken, kritisiert die Leserin. „Das versteht doch keiner. Das sollte man nochmal überdenken und am besten die Zeichen entfernen beziehungsweise überpinseln“, so die Wetteranerin.

Vor rund einem Monat hatte der Stadtbetrieb an der Voßhöfener Straße mehrere Markierungen für die neue Rechts-vor-links-Regelung plus entsprechende Verkehrszeichen angebracht. Das hatten die Fraktionen Ende 2020 beschlossen.

Kürzlich im zuständigen Fachausschuss gab es aber weitere Beanstandungen zur Voßhöfener Straße. Irreführend sei laut Wolfgang Cornelsen von der SPD, der einen entsprechenden Hinweis aus der Bürgerschaft erhalten habe, auch der Abzweig Am Mühlenteich, da sich an dieser Einmündung ein deutlich erkennbarer abgesenkter Bordstein befinde. An der Stelle gebe es nun zwei widersprüchliche Regelungen, Gleiches treffe auf die Einmündung Limbecker Weg zu, hieß es im Ausschuss.

