Mein Gott: Liebe und Zuneigung verschenken

Pfarrerin Dörte Godejohann ist der Meinung, bei einem Geschenk, sollte jeder ein bisschen was von sich dazugeben.

Ich vermute, Sie haben sich in den letzten Tagen Gedanken über Geschenke gemacht. Was könnte wem gefallen? Wie viel will ich für welches Geschenk ausgeben? Welche Wünsche gibt es?





Vielleicht kann man die Frage ja mal umdrehen: Über welches Geschenk habe ich mich in den letzten Jahren am meisten gefreut? Vielleicht bereitet etwas ähnliches ja auch anderen Freude? Die ersten Weihnachtsgeschenke bringen die drei Weisen. Damit zeigen sie, wie wichtig Jesus für sie ist und welche Verehrung und Zuneigung sie ihm entgegenbringen. Ein Geschenk drückt Wertschätzung aus. Es wird zu einer Enttäuschung, wenn ich die darin nicht entdecke, wenn es nur eine Pflicht wird. Ein wirkliches Geschenk verschenkt Liebe und Zuneigung, völlig unabhängig vom Geldwert. So sind die wichtigsten Geschenke vielleicht ganz andere als die, die unter dem Weihnachtsbaum liegen: eine Umarmung, ein Lächeln, die Einladung zum Kaffeetrinken, ein Anruf, eine selbst gemachte Karte, eine Spende statt einem „Steh im Weg“ oder „Staub mich voll“ ...





Was wünschen Sie sich in diesem Jahr zu Weihnachten? Auf meine Frage hörte ich wenig materielle Wünsche, sondern Antworten wie diese: „… dass wir alle zusammen Weihnachten feiern können, nicht so einzeln wie letztes Jahr.“ „… dass Corona endlich aufhört“, sagte ein Kind. „… dass wirklich Frieden auf Erden ist.“ „…dass meine Familie gesund bleibt.“ „… dass xxx wieder gesund wird, dafür würde ich alles geben.“





„Dafür würde ich alles geben.“ Das größte Weihnachtsgeschenk ist Jesus selbst – ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Es mag wohl kaum ein größeres und persönlicheres Geschenk geben, als etwas abzugeben, was einem selbst am Herzen liegt, ja, einen Teil von sich selbst zu verschenken. In Jesus wird Gott Mensch, kommt uns so nah, zum Berühren nah. Er teilt das Leben mit uns – das Leben mit all seinen Facetten: mit Armut, Flucht und Ablehnung, Ohnmacht, Leid und Hilflosigkeit. Auf unsere menschliche Liebe ist das Kind in der Krippe angewiesen. Er teilt das Leben mit uns – in all seiner Fülle: mit Zeit, Wärme und Aufmerksamkeit, mit Freude, Zusammenhalt, Liebe und Freundschaft: durch Jesus schenkt Gott uns seine Liebe.





Wirkliche Geschenke machen Freude. Wirkliche Geschenke öffnen das Herz. Wenn wir an Weihnachten ein Geschenk machen, dann schenken wir Gottes Liebe weiter. Vielleicht erleichtert dieser Gedanke Ihre Entscheidung!?

