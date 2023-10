Meinung: Hass, Misstrauen, Gewalt und Krieg überwinden

Gewalt darf nicht mit Gewalt beantwortet werden, meint Pfarrerin Dörte Godejohann in der Kolumne „Mein Gott“.

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem (Röm 12,21). Das ist der Wochenspruch für die neue Woche, ein ganz anderer Satz als das, was wir zurzeit in den Nachrichten hören: Gewalt wird mit Gewalt beantwortet.

Große Herausforderung

Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit: Wie überwinden wir Hass und Misstrauen, Krieg und Gewalt? Menschen, die uns auch heute noch ermutigen können, anders zu leben, fallen mir ein: Mahatma Ghandi, Martin Luther King, nicht zuletzt Jesus selbst. Erinnern Sie sich? „Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die linke hin.“ (Mt, 5,39) „Lass dich nicht vom Bösen überwinden“ - Dieser Satz stärkt unsere Widerstandskraft, dass wir nicht aufgeben, nicht mutlos werden: Lass dich nicht anstecken von Menschen, die andere Menschen schlecht reden oder ausgrenzen. Lass dich nicht anstecken von den Gedanken wie: „Du kannst sowieso nichts ändern, die Welt ist, wie sie ist, bring dich bloß nicht selbst in Gefahr.“ „Sondern überwinde das Böse mit Gutem“ – dafür muss man kein Heiliger, keine Heilige sein.

Das Gute gibt Kraft

Geh davon aus, dass das Gute da ist, dass das Gute in dir ist, dass dir das Gute Kraft gibt. Ich kann mithelfen, das Böse zu überwinden, in dem ich das Gute tue – in meinem Alltag, als ganz normaler Mensch. Da ist vielleicht ein Nachbar, der mit vielen Streit hat. Ich kann aber trotzdem ein Paket für ihn annehmen, vielleicht hilft das mit, die Situation zu entspannen. Wie wäre es, dem polternden Gegenüber zu sagen: Komm, jetzt trink erst mal eine Tasse Kaffee. Und den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Oder den Mut zusammen zu nehmen und zu sagen: Solche Sätze will ich hier nicht hören! Und nicht zuletzt: für Frieden demonstrieren, die eigene Solidarität mit den leidenden Menschen diesseits und jenseits der Kriegsgrenze erklären.

Es ist nicht alles schwarz oder weiß

Auch eine gute Übung: Mit den Augen Gottes auf einen Menschen, auf eine Situation schauen – mit Abstand, mit Liebe, mit dem Versuch, zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist. Gott schaut das Herz an, steht in der Bibel (1. Sam 16,7). Und dann ist es vielleicht möglich, im Feind, im Gegner, im „Bösen“ den Menschen zu sehen. Dann merke ich, dass es nicht nur schwarz oder weiß, nicht nur Gut oder Böse gibt, sondern viele Grautöne dazwischen. Und dass etwas von gut und von böse in jedem Menschen steckt.

Moralische Fragen

Viele moralische Fragen, vor denen wir stehen, lassen sich nicht einfach nur mit den Kategorien gut oder böse beantworten. Ich möchte darauf vertrauen, dass Gott Dinge möglich sind, wo ich an eine Grenze komme. Dietrich Bonhoeffer hat dazu wunderbare Sätze formuliert – vielleicht stärken sie auch Ihre Widerstandskraft! „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ (aus „Widerstand und Ergebung“)

Dörte Godejohann, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Ende

