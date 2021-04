Milchige Flüssigkeit verunreinigt Überlaufbecken in Esborn

In der Erlenstraße hatten Anwohner eine milchige Flüssigkeit aus einem Kanal in ein Überlaufbecken fließen sehen und daraufhin die Feuerwehr Wetter alarmiert.

Wetter. Die Feuerwehr Wetter blickt auf ein vergleichsweise ruhiges Osterwochenende zurück. Eine milchige Flüssigkeit in Esborn war der größte Aufreger.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde Ostern am Samstag um 15.38 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Noch bevor das erste Fahrzeug das Gerätehaus verlassen konnte, gab es die Rückmeldung der Polizei, dass die Wohnungstür schon geöffnet war. Der Einsatz konnte also nach zehn Minuten abgebrochen werden.

Die Löscheinheit Esborn wurde am 3. April um 15.45 Uhr in die Erlenstraße alarmiert. Anwohner hatten dort eine milchige Flüssigkeit aus einem Kanal in ein Überlaufbecken fließen sehen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Als Erstmaßnahme wurde mittels einer Plane eine Sperre in dem Elbschebach gesetzt. Weiterhin wurde die Flüssigkeit mittels pH-Papier kontrolliert.

Polizei übernimmt Ursachenforschung

In Absprache mit den Rufbereitschaften von Ordnungsamt, der unteren Wasserbehörde sowie dem Stadtbetrieb wurde entschieden, dass eine Fachfirma beauftragt werden soll, welche die Verunreinigung aus dem Becken entfernt. Für die Feuerwehr waren daraufhin keine weiteren Maßnahmen erforderlich, der Einsatz konnte nach guten eineinhalb Stunden beendet werden. Die Polizei war ebenfalls zur Ursachenermittlung vor Ort.

Um 15.58 Uhr schrillten die Meldeempfänger der Löscheinheit Alt-Wetter wieder. Es ging erneut in die Heinrich-Kamp-Straße. Der dort anwesende Rettungsdienst benötigte Unterstützung, um die Person schonend zum Fahrzeug bringen zu können. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.