Mit Baguette auf Kasse eingeprügelt – Rentnerin randaliert

Baguette als Waffe: Auch die Kasse (Symbolbild) in einem Supermarkt in Wetter war vor der aggressiven Rentnerin nicht sicher.

Wetter. Übelste Beleidigungen: Eine Rentnerin (80) randaliert zwei Mal in einem Supermarkt in Wetter. Vor Gericht geht es auch um die Schuldfähigkeit.

Außer Kontrolle: Gleich zwei Mal fiel eine Seniorin aus Witten im Frühjahr unangenehm in einem Supermarkt in Wetter auf. Offenbar randalierte die ältere, mutmaßlich psychisch kranke Frau in dem Geschäft, stieß übelste Beleidigungen aus und versuchte, eine Angestellte zu attackieren. Nun befasste sich das hiesige Amtsgericht mit dem Fall – jedoch in Abwesenheit der 80-Jährigen.

Die „Besuche“ der alten Dame, die unter Betreuung steht, dürften einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Ende Februar kam es den Angaben zufolge zum ersten Zwischenfall. Laut Anklage rastete die Rentnerin förmlich aus, fühlte sich betrogen und prügelte mit einem Baguette auf die Kasse ein. Dabei stieß sie antisemitische und rassistische Beschimpfungen aus – beispielsweise „Judensau“ oder den Satz: „Alles Flüchtlinge, die mir das Geld aus der Tasche klauen.“ Sie ging mit erhobenen Fäusten auf eine Mitarbeiterin zu, konnte jedoch von Zeugen aufgehalten werden.

Die 80-Jährige erhielt ein Hausverbot, ignorierte das aber. Sie blieb, die Polizei musste erscheinen – und währenddessen schimpfte sie immer weiter. Ganz davon zu schweigen, dass sie, wie bei dem späteren Vorfall auch, keine Coronaschutzmaske trug.

Nur wenige Tage später, so der zweite Vorwurf, tauchte sie erneut auf. Sie wurde erkannt, auf das Hausverbot hingewiesen und verlor wieder die Kontrolle. Diesmal warf sie Waren auf den Boden, bezeichnete das Geschäft als „scheiß Laden“ und äußerte rassistische Beschimpfungen. Auch ging sie erneut auf mit erhobenen Fäusten auf die gleiche Angestellte zu. Allerdings gelang es ihr nicht, die Frau zu erreichen.

Psychiatrisches Gutachten angedacht

Nach diesen Zwischenfällen wurde der 80-Jährigen Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Hausfriedensbruch zur Last gelegt. Allerdings stand auch die Frage ihrer Schuldfähigkeit im Raum. Die sollte ein psychiatrisches Gutachten klären. Jedoch reagierte die Seniorin nicht auf die Kontaktversuche der Psychiaterin. Zudem erschien sie nicht zu ihrer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Wetter.

Nach vorläufiger Einschätzung musste der Richter davon ausgehen, dass die alte Dame schuldunfähig war. Um das aufzuklären, hätte aber ein neuer Termin anberaumt werden müssen und dazu hätte sie polizeilich vorgeführt werden müssen, was sich durchaus kompliziert gestaltet hätte, zumal Justizwachtmeister während der Sitzung im Saal von Nöten gewesen wären.

Dieser Aufwand wurde als nicht gerechtfertigt angesehen. Außerdem lag nichts Neues gegen die Seniorin vor. Folge: Das Verfahren wurde ohne Auflagen eingestellt.