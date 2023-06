Mit Bus 538 vom Bahnhof Vorhalle zur Mühlenstraße

Herdecke/Hagen. Ab Sonntag, 11. Juni, gibt es Fahrplan-Änderungen bei der Hagener Straßenbahn AG. Davon profitiert auch Herdecke.

Fahrplan-Änderungen und neue Buszeiten: Am Sonntag, 11. Juni, tritt der neue Fahrplan der Hagener Straßenbahn AG (HST) in Kraft. Kernpunkt der Änderungen in diesem Jahr sind die bessere Vertaktung einiger Linien untereinander, zudem standen den Angaben zufolge er auch Maßnahmen zur Verbesserung einzelner Anschlüsse und der Pünktlichkeit im Vordergrund.

Sämtliche Änderungen sind demnach bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft (im Internet unter www.hst-hagen.de) hinterlegt. Das Eingabedatum der Abfahrt muss dafür nach dem 11. Juni 2023 liegen. Das Fahrplanbuch ist bereits in den Kunden-Centern sowie bei den HST-Vertriebspartnern erhältlich. Alle Informationen rund um den neuen Fahrplan gibt es im Internet unter www.hst-hagen.de oder unter der kostenfreien Servicerufnummer „Schlaue Nummer“: 0800 6 504030.

Eine Änderung betrifft die Linie 538: Diesbezüglich fahren die Busse auf dem kompletten Fahrweg nur noch stündlich. Die Taktverdichter-Fahrten zwischen „Elsey Ehrenmal“ sowie „Obernahmer“entfallen und werden auf dem Abschnitt „Hohenlimburg Mitte“ bis „Obernahmer“ durch die neue Linie 537 ersetzt. Allerdings fährt die Linie 537 nicht über „Café Möller“ und „Isenbergstraße“. Des Weiteren wird die Linie 538 über die bisherige Endhaltestelle „Vorhalle Bahnhof“ hinaus bis nach Herdecke zur neuen Endhaltestelle „Mühlenstraße“ verlängert. Somit könne die schon lange geforderte Direktverbindung von Hagen-Vorhalle nach Herdecke nun umgesetzt werden.

