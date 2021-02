Mit der Gerechtigkeit im Hier und Jetzt beginnen

Pfarrer Dr. Horst Hoffmann aus Herdecke macht sich Gedanken über die Lehren der Gesellschaft aus Corona.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt dieser Tage fest, dass arme Menschen von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen sind. Das gilt für Hartz IV-Empfänger und Obdachlose, aber auch für Schülerinnen und Schüler, denen der Distanzunterricht durch beengte Wohnverhältnisse, fehlende technische Ausrüstung und mangelnde Unterstützung seitens der Eltern massiv erschwert wird.





Die Entwicklungsorganisation Oxfam konstatiert eine Verschärfung der sozialen Spaltung durch die Pandemie. Diejenigen, die das Geld für sich arbeiten lassen können, sind die großen Gewinner. Die Börsenkurse steigen weiter, die Reichen werden trotz Krise noch reicher. Auf der anderen Seite sind viele Erwerbstätige vom Verlust ihrer Arbeit bedroht. Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie, Kunst- und Kulturschaffende müssen um ihre Existenz fürchten. Und hier sind überproportional Frauen die Hauptbetroffenen. Gleichzeitig steigt das Risiko häuslicher Gewalt, von Vereinsamung und Depression, von Suchtverhalten sowie weiterer gesellschaftlicher Verwerfungen.





Die Regierung nimmt eine Menge Geld in die Hand, um die schlimmsten Folgen zu lindern. Das ist zunächst einmal vorbehaltlos zu würdigen. Welche Lehren werden wir aus der Pandemie ziehen? Was wollen wir ändern, wenn wir im Jahr 2022 auf diese Zeit zurückblicken, wenn hoffentlich das Gröbste überstanden ist? Welche Schlussfolgerungen ziehen, welche Maßnahmen ergreifen wir? Wird neuer Wein in alte Schläuche gegossen? Wird sich die ewige Wiederkehr des Gleichen einfach nur wiederholen?





Schon echot es aus den bekannten Ecken: Schuldenbremse, schwarze Null, keine Steuererhöhungen. Oder gelingt es uns, neuen Wein auch in neue Schläuche zu füllen, ernst zu machen mit der Rede von der Solidarität, die gerade zu Beginn der Krise Hochkonjunktur hatte? Schaffen wir es, die doch erkennbar vorhandenen kreativen Ansätze mitzunehmen, hin zu einem solidarischen Zusammenleben und zu empathischer Gemeinschaft? Bringen wir die Kraft auf, Unternehmen, Märkte und Politik so zu gestalten, dass nicht kurzfristige Gewinninteressen dominieren, sondern das Gemeinwohl im Vordergrund steht? Wollen wir dem Geld seine ursprüngliche Funktion als Tauschmittel gegen Waren, Dienstleistungen und erbrachter Arbeit zurückgeben?





Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, antwortet Jesus im Konflikt mit der zelotischen Haltung, dem römischen Kaiser die Steuern zu verweigern. Heute ist es der demokratische Rechtsstaat, der zur Gestaltung des Gemeinwesens auf die Einnahme von Steuern angewiesen ist. Es ist notwendig, dass wir am Ende der Pandemie nicht nur auf die Ausgaben, sondern auch auf die Einnahmen schauen. Wir alle sind einladend aufgefordert, nach dem Maß unserer Möglichkeiten unseren Beitrag zu leisten.

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus denen, die seiner Predigt auf dem Berg zuhören. Wird das im Rückblick auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen im Jahr 2022 unsere sozialethische Leitlinie? Die dahinterstehende Verheißung ist noch größer. Alles, was wir Menschen zur Gestaltung und Bewältigung unseres Lebens benötigen, wird uns zufallen, wenn wir der Gerechtigkeit des Reiches Gottes schon hier und jetzt in dieser Welt mit unserem Alltag Raum geben.





Denken wir also ganz groß und folgen dieser Maxime. Und wir werden staunend erleben, was uns dann alles zufallen wird!

Dr. Horst Hoffmann ist Pfarrer am Mulvany Berufskolleg in Herne und lebt in Herdecke