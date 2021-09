Soziales Mit viel Schwung in Herdecke beim Sterntaler-Lauf

Herdecke. Beste Voraussetzungen fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sterntaler-Laufs am Sonntagmittag vor. Sie starteten am Garten Avalon.

Bei feinstem Wetter machten sich am Sonntag zahlreiche Läuferinnen und Läufer sowie Walkerinnen und Walker am Garten Avalon des Ender Gemeinschaftskrankenhauses auf die vier oder neun Kilometer lange Strecke des traditionellen Sterntaler-Laufs. Während einige Teilnehmer zum ersten Mal dabei waren, war es für Mitorganisator Wolfgang Schönknecht und Teilnehmerin Angelika Braun-Nott bereits der persönlich jeweils 20. Spendenlauf zugunsten des Vereins Sterntaler, der sich seit über 30 Jahren mit zahlreichen Projekten für chronisch kranke Kinder und deren Familie engagiert. So freute sich der Herdecker auch einmal mehr über das tolle Wetter und erinnerte sich: „Es hat bei allen Läufen noch nie geregnet!“

