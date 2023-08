Miteinander in Volmarstein: Feierabend der Begegnung

Volmarstein. Rund um die Dorfkirche und an der Hauptstraße treffen sich die Volmarsteiner zum gemeinsamen Essen, Trinken, Lachen und Austausch.

In Volmarstein geht`s rund: Das ganze Dorf wird am letzten Donnerstag in den Ferien auf den Beinen sein, denn von 16 bis 20 Uhr gibt es ein buntes Programm auf dem Dorfplatz, rund um die Kirche und vor den Geschäften.

Wo Fremde Freunde werden

„Es wird ein Feierabend der Begegnung“, kündigt Mitorganisatorin Korinna Schlink an. Sie verspricht gemeinsam essen, trinken, reden, spielen, sich austauschen, feiern, in Büchern und Pflanzen stöbern, tauschen, teilen, spenden, Selbstgemachtes erstehen oder trödeln. „Alle sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen – vor der eigenen Tür, beim Nachbarn, in der Gasse, an der Straße, um die Kirche herum, in Ladenlokalen und draußen. Ziel dabei ist, das Miteinander zu fördern, Volmarstein von der Hauptstraße bis hoch zur Von-der-Recke-Straße zu beleben, Fremde zu Freunden werden zu lassen sowie jede Menge Spaß zu haben“, erklärt Schlink.

Spenden für Volmarsteiner Projekte

Und dabei tun die Besucher noch Gutes: Freiwillige Spenden sollen anschließend in mehrere Projekte in Volmarstein fließen. Darunter sind beispielsweise ein Kinderkarussell oder Eisenbahn-Attraktionen für das Miteinanderfest im kommenden Jahr, die THW-Jugend soll ebenso unterstützt werden, auch die evangelische Kirchengemeinde und der Kindergarten sowie das Flüchtlingsprojekt des Atelier Schlink. Eine Spende dürfte nicht schwer fallen, da alle Speisen und Getränke sowie Aktionen kostenlos angeboten werden. Es gibt lediglich eine Spendenempfehlung.

Die Stadtteil-Aktion „Miteinander in Volmarstein“ erlebt eine Neuauflage. Foto: Daniel Buehne

Fußerlebnispfad und Stöbermeile

Für die Schirmherrschaft tritt erneut der Gewerbering Volmarstein ein und als Sponsor für Flyer und Plakate die AVU. Doch wie sieht eigentlich das Programm aus? Um 14 Uhr startet der Aufbau, und ab 16 Uhr geht es im Gebiet Hauptstraße und rund um die Dorfkirche los, unter anderem mit einem Fußerlebnispfad und einer Stöbermeile (OEM und Nachbarn, Hauptstraße 45), Blumengestecken, Sekt, „Biergarten“, Langos und Zuckerwatte (Haupstraße 42 - 40), Aquarellpostkarten gestalten und Steine bemalen, Popcornstation (im Atelier Schlink, Hauptstraße 39), gegen 19.30 Uhr offene Akkordeonprobe im Atelier, Köstlichkeiten aus der afrikanischen Küche (draußen, neben dem Atelier/Parkplatzeinfahrt), Angel-„Teich“ draußen sowie Spezialcafé (drinnen: Elektro Schmidt, Hauptstraße 35).

Kulinarisches aus der Ukraine

Rund um die Dorfkirche werden Kistenklettern (Evangelische Stiftung Volmarstein), Waffeln, Kuchen, Kekse, Basteleien sowie Kaffee/Cappuccino ( KikoBa „Kinder-kochen-und-backen-Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde) angeboten. Die hier aufgenommenen Geflüchteten aus der Ukraine präsentieren herzhafte sowie süße Köstlichkeiten wie Wareniki (unterschiedlich herzhaft gefüllte Teigtaschen), Syrniki (gefüllte Quarkklösse) und „Napoleontorte“. Außerdem werden Kuschelkissen angeboten, die von ukrainischen Geflüchteten genäht worden sind.

Historische Bilder

Es gibt ein Schönheitsglücksrad und Tagesmakeup (Mary Kay) sowie Kindertrödel, einen kleinen Pflanzen- und Büchermarkt sowie Selbstgemachtes von der Umweltgruppe der evangelischen Kirchengemeinde. In der Dorfkirche heißt es ab 16.15 Uhr für 20 Minuten „Summertimes“. Ulrike Bastek spielt Sommermusik auf der Orgel. Leckere Crêpes gibt es an der Hauptstraße 17. Vor und neben der Adlerapotheke wird ein Eiswagen von 16 bis 18 Uhr stehen und kostenloses Eis für alle ausgeben, das von der Adler-Apotheke gesponsert wird. Außerdem gibt es Kinderschminken, Bobbycarrennen und Bastelaktion der Kita Hegestraße. Hobbyhistoriker kommen auch nicht zu kurz. Im kleinen Park „Hilliges Püttgen“ werden unter dem Motto Gestern und Heute Bilder und Texte der Bücherschrankinitiative ausgestellt. Bei der Häusergemeinschaft an der Hauptstraße gibt es eine Trödelmeile, und es werden Cocktails gereicht.

Alle willkommen

„Kommt alle nach Volmarstein, feiert, lacht, redet, diskutiert mit uns, lernt neue Leute oder bekannte Leute besser kennen, labt euch an unterschiedlichen Köstlichkeiten und helft mit eurer Spende mit, die wichtigen Projekte vor Ort zu unterstützen“, wirbt Korinna Schlink.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter