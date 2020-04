Mitmachen und Ruhrtop.Cards gewinnen

Wie sicher fühlen Sie sich in der Stadt? Gibt es dunkle Ecken, wie die Bahnhofsunterführung in Wetter oder ist der Ruhrradweg in Herdecke am Viadukt gut genug ausgeleuchtet? Die Frage stellen wir beim Heimat-Check.

Wie beurteilen Sie die Sicherheit in Ihrer Stadt? Das ist nur eine der Fragen, die die Redaktion derzeit in der Heimat-Check-Umfrage stellt. Wir wollen ein Stimmungsbild aus Wetter und Herdecke erstellen, um beispielsweise die Politiker vor der Kommunalwahl damit zu konfrontieren. Dafür brauchen wir so viele Antworten wie möglich. Zu gewinnen gibt es unter allen Teilnehmer Ruhrtop.Cards. Ein weiterer Vorteil: Die Umfrage hilft auch ein wenig gegen die Langeweile zuhause. Mitmachen lohnt sich: wp.de/heimatcheck-wetter-herdecke