Moonlight-Shopping in Wetter verdrängt den Autoverkehr

Das Moonlight-Shopping mit Trödelmarkt am 4. September in Wetter sorgt für einige verkehrsregulierende Maßnahmen. Darauf weist die Stadt Wetter hin.

Die Veranstaltung findet im Bereich der „Unteren Kaiserstraße“ statt. Diese wird aufgrund der Vorbereitungen frühzeitig ab dem Kreisverkehrsplatz Kaiserstraße / Friedrichstraße / Ruhrstraße (Kaiserstr. 111) bis zum Kreisverkehrsplatz Kaiserstraße / An der Kirche / Carl-Bönnhoff-Straße („Ruhrtal-Center“) gesperrt. Eine Durchfahrt ist am 4. September in der Zeit von 12 bis 24 Uhr nicht möglich.

Änderungen für Busverkehr

Für den Busverkehr ergeben sich folgende Änderungen: Die Haltestellen am Bahnhof Wetter werden am Veranstaltungstag in der Zeit von 12 bis 24 Uhr (Betriebsende) nicht angefahren. Normalbetrieb herrscht dann wieder am Sonntag, 5. September, mit Betriebsbeginn. Ersatzhaltestellen werden eingerichtet:

Die Linien 553 und 555 Richtung Volmarstein und Herdecke halten in der Ruhrstraße; die Linien SB 38, 541, 591, 593 und 595 halten in der Wasserstraße. Die Haltestellen „Rusche“, „An der Kirche“ und „Kaiserstraße“ können nicht angefahren werden.

Hinweis für die Linie 595: Ersatzhaltestellen befinden sich in der Königstraße Ecke Bornstraße / Königstraße, Fahrtrichtung Freiheit, in der Kaiserstraße gegenüber Stadtsaal in Fahrtrichtung Ruhrstraße und in der Ruhrstraße in beiden Fahrtrichtungen. Am 5. September ab Betriebsbeginn werden die Haltestellen wieder angefahren.

Die Bürgerbushaltestelle „Alte Bahnhofstraße“ wird am 4. September in der Zeit von 12 bis 24 Uhr (Betriebsende) in die Bismarckstraße (Höhe Haus Nr. 25 und 27) verlegt. Am 5. September ab Betriebsbeginn wird die Haltestelle „Alte Bahnhofstraße“ wieder angefahren.

Die Taxen werden am 4. September in der Zeit von 12 bis 24 Uhr in die „Kiss Ride“-Zone in der Bahnhofstraße zwischen dem „Ruhrtal-Center“ und dem Parkhaus am Bahnhof verlegt.

