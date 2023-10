Motorradfahrer aus Herdecke tödlich verunglückt

In Hagen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Fahrer des Zweirads erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Herdecke. Ein schwerer Verkehrsunfall endete für einen Motorradfahrer aus Herdecke tödlich. Der 62-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein Motorradfahrer aus Herdecke ist gestern in Hagen tödlich verunglückt. Gegen 10.50 Uhr kam es am Sonntag zu einer Kollision, an dem der 62-jährige Herdecker sowie ein Pkw mit Essener Kennzeichen beteiligt waren. Reanimierungsversuche an der Unfallstelle in Nähe des Restaurants Rosengarten blieben erfolglos – der Motorradfahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber zog wieder ab. Die Selbecker Straße in Hagen war über eine lange Zeit komplett gesperrt, dort herrschte ein Verkehrschaos.

Zwei Motorräder waren am Vormittag in Richtung Selbecke/ Breckerfeld unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein Autofahrer (62) die Selbecker Straße in Richtung Breckerfeld. Vor dem Restaurant Rosengarten kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem der Motorräder; besagter Motorradfahrer starb. Der Autofahrer stand unter Schock und wurde von Experten betreut; außerdem waren Notfallseelsorger zur Stelle, die die Augenzeugen betreuten. Ein Unfallaufnahmeteam klärt nun die Hintergründe des Verkehrsunfalls mit Todesfolge.

