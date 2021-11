Umwelt Müllaktion: Schüler räumen auf in Herdecke

Herdecke. Jungen und Mädchen aller vier Grundschulen in Herdecke haben mitgemacht bei „Herdecke räumt auf.“ Ihr Beitrag hat Gewicht.

Ein halbes Auto wiegt so viel: Rund 600 Kilo Abfälle sind allein bei Grundschülerinnen und Grundschülern im Rahmen der Aktion „Herdecke räumt auf“ zusammen gekommen. Noch bevor die Erwachsenen sich mit Pickel und Müllsack auf den Weg machten, waren Jungen und Mädchen aller vier Herdecker Grundschulen rund um den Schulhof aktiv geworden. Die Stadt sieht insgesamt einen Erfolg - „trotz der ungünstigen Jahreszeit, des nicht so tollen Wetters und der geringen Anzahl an Mitmachern.“

Aktion sauberer Bürgersteig: Schülerinnen und Schüler der Robert-Bonnermann Grundschule bei der Arbeit. Foto: Harald Müller

Lange Bahnen: Jungen und Mädchen der Schrabergschule suchen zwischen dem Laub nach unschönen Hinterlassenschaften. Foto: Privat / WP

Nach Volumen und Gewicht handelte es sich bei den eingesammelten Abfällen überwiegend um Autoreifen, Elektrogeräte, Farbe und diversen Hausrat, also vorsätzlich wild (illegal) entsorgte Stoffe. Das ist umso bemerkenswerter, als es dafür zum Teil gebührenfreie Entsorgungsangebote gibt. Die Zahl prall gefüllter Müllsäcke allein ist noch kein Erfolgsbarometer: „Der größtmögliche Erfolg dieser Aktion wäre schließlich, dass es keinen Anlass mehr dafür gäbe“, heißt es bei der Stadt, neben DEW 21, Kanu Club, Lions und Bürgerstiftung Initiator der jährlichen Säuberung.

In Jubellaune: Jungen und Mädchen der Hugo-Knauer-Grundschule auf dem Schulhof. Foto: Privat

