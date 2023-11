Mülleimer überfüllt: Am Bahnhof Wetter liegt viel Abfall

Wetter. Ungepflegter Zustand auf dem Bahnsteig: Ein Wetteraner hat die Bahn auf den Missstand hingewiesen und hofft nun auf eine schnelle Reaktion.

Müll liegt an mehreren Orten herum, Papierkörbe quellen über: Zwei Leser haben aktuell auf den ungepflegten Zustand am Bahnhof in Wetter hingewiesen. „Seit Sonntagnachmittag gab es keine Reinigung beziehungsweise Beseitigung“, schreibt ein Wetteraner.

Ein anderer Bürger rief in der Lokalredaktion an und teilte mit, dass er die Deutsche Bahn über das schlechte Erscheinungsbild informiert habe. „Ich habe der DB bereits vor einem halben Jahr eine Mail geschrieben, als hier am Bahnhof die Gullys verstopft waren. Das wurde damals auch kurz nach der Mitteilung ausgebessert“, so der Wetteraner, der nun auf eine erneut schnelle Reaktion hofft.

