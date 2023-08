Eine historische Diesellokomotive der Baureihe V100 hält am Sonntag auch in Wengern.

Freizeit Museumszug wieder im Ruhrtal unterwegs mit Halt in Wengern

Wengern. Freunde der historischen Eisenbahn dürfen sich freuen. Die alte Diesellokomotive kommt wieder nach Wengern.

Entlang des Ruhrtales fährt am kommenden Sonntag, 6. August, eine historische Diesellokomotive der Baureihe V100. Der Ende der 1950er beschaffte Lokomotivtyp mit dieselhydraulischem Antrieb ersetzte damals, auf nicht elektrifizierten Strecken bei der Deutschen Bundesbahn, die Dampflokomotiven.

P8 kann noch nicht fahren

Leider kann das Eisenbahnmuseum Bochum mit der Dampf-Lokomotive P8 noch nicht durch das Ruhrtal fahren. Vor der Wieder-Inbetriebnahme und den Fahrten auf dem öffentlichen Eisenbahnnetz muss die Lokomotive noch eine Abnahmeuntersuchung durchlaufen, so auch die generalüberholte P8.

Umfangreiche Probefahrten

Mit umfangreichen Probefahrten soll der betriebssichere Zustand überprüft und dokumentiert werden. Jedes überprüfte und gegebenenfalls instandgesetzte Teil muss entsprechend dokumentiert werden. Erst dann erfolgt die Abnahme. Es sei nicht genau absehbar, wann die P8 wieder im Ruhrtal unterwegs ist. Das Eisenbahnmuseum-Bochum informiert auf seiner Internetseite, sobald das Museum mit der P8 im Ruhrtal fahren kann.

Von Wengern nach Bochum

Abfahrt ist am Sonntag um 10.15 und 14.15 Uhr im Eisenbahnmuseum im ehemaligen Bahnbetriebswerk Dahlhausen. In historischen Personenwagen aus den 1920er bis 1950er Jahren erkunden die Fahrgäste dann den Ruhrverlauf über Hattingen, Witten-Bommern bis Wengern. Ab Wengern-Ost geht es dann um 12.04 und 16.04 Uhr wieder auf die Rückfahrt in Richtung Eisenbahnmuseum Bochum.

Fahrkarten gibt es im Zug

Die Fahrkarten für die Museumzüge erhalten Gäste am Fahrtag beim ehrenamtlichen Fahrpersonal im Zug. Nach der Zugfahrt ist noch ein Abstecher ins Eisenbahnmuseum möglich.

