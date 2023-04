Musik: Fernduell mit Helene Fischer und Sophia aus Wetter

Wetter/Dortmund. Zwei Sängerinnen gaben zeitgleich Konzerte in Dortmund. Während der Show von Helene Fischer (Westfalenhalle) überzeugte Sophia aus Wetter im FZW.

Knapp 2,5 Kilometer trennen Dortmunds Westfalenhalle vom Freizeitzentrum West (FZW). Trotz ähnlicher Kulturveranstaltungen am Mittwochabend lagen aber Welten zwischen zwei Auftritten von Musikerinnen. Während Helene Fischer mehrfach in der bekannten Konzertstätte an der B1 auftritt, könnte sich für Sängerin Sophia eine womöglich einmalige Erfahrung neben dem U-Turm ergeben haben.

Ende März hat die Singer-Songwriterin aus Wetter – wie berichtet – ihr erstes Album veröffentlicht. „Das ist in den Top 20 der Charts gelandet“, sagte die ehemalige Goldschmiedin während ihres FZW-Konzerts. Für den dritten Termin ihrer Premieren-Tour mit dem Titel „Niemals allein“ hatte die Lokalredaktion Eintrittskarten verlost.

Unter den Gewinnern war auch ein Paar aus Esborn, das sich am Tag nach Sophias Auftritt mit einer dreiköpfigen Band „für den gelungenen Konzertabend, die tollen Lieder und Texte“ per Mail bedankt hat. Den Beiden gefiel besonders das Duett der Sängerin mit dem Keyboarder, das „war fantastisch. Wir waren begeistert und fanden den Abend einfach superklasse. Schön, dass wir dabei sein durften.“

Musik für jung und alt

Dabei machte die Sängerin keinen Hehl aus ihrer Nervosität. Fröhlich wirkte Sophia, wünschte den Konzertbesuchern (darunter auch Kinder) im nicht ganz ausverkauften FZW immer wieder Spaß. Zwei Mal begab sich die Wetteranerin, die in München lebt und die Harkortstadt weiter als Heimat betrachtet, direkt ins Publikum. Im Mittelteil des 75-minütigen Auftritts erinnerte sich die junge Frau mit der starken Stimme an das „gammelige Garagenstudio“ in Wetter, wo sie mit zwei Freunden etwa 2015 Lieder aufgenommen hatte. Die Beiden waren, das ergab sich vor Ort, auch im Saal. Dabei hätte die Sängerin, für die es Zugabe-Rufe gab, fast vergessen, ihre Heimatstadt zu erwähnen. Dann sprach sie das aber doch noch an und sagte, dass der Dortmunder Auftritt ein Heimspiel für sie sei und sie hier stets ein „Zuhause-Gefühl“ überkomme.

Sympathisch locker kam Sophia, die sehr oft lachte und sich generell für die enorme Unterstützung bedankte, bei dem Liveauftritt mit vielen rockigen Tönen ‘rüber. Im Gegensatz zur Westfalenhalle gab es nun im FZW keinen Schnickschnack, sondern nur ein paar rote Luftballons und echt gute Musik.

