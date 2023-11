Nach 21 Monaten kommt das Hallenbad Oberwengern modern daher

Wetter. Die Stadt Wetter öffnet Sonntag das sanierte Sport- und Freizeitbad. Gäste entdecken dann Bekanntes wie auch Neuerungen. Ein Rundgang mit Fotos.

Es hat lange gedauert. Auch die Verzögerungen der Bauarbeiten könnten an diesem Sonntag ein Thema sein. Doch im Vordergrund dürfte eindeutig die Wiedersehensfreude stehen: Nach etwas mehr als 21 Monaten öffnet ab dem 12. November das sanierte Hallenbad Oberwengern wieder für Schwimmgäste (freier Eintritt). Ein Trio der Stadt Wetter hat der Lokalredaktion bei einem Vorab-Rundgang die Änderungen erläutert.

Der erste Eindruck am Eingang mit dem neuen Schriftzug: modern, frisch, angenehm. Zwei automatische Schiebetüren öffnen sich, taktile Elemente und der weiter existierende Aufzug im Foyer signalisieren: Die Planer haben an Barrierefreiheit gedacht (ein Hebelift steht weiter in Becken zur Verfügung). Wer im städtischen Sport- und Freizeitbad ankommt, kann sich zum Warten hinsetzen oder wie gehabt durch eine große Glasscheibe von oben auf die Becken gucken. Daneben hat das 17-köpfige Team um Bäderbetriebsleiter Christoph Rose einen aufgewerteten Personalraum erhalten.

Noch keine Kartenzahlung möglich

Treppe runter. Vor dem Drehkreuz in der Kassenhalle kommt einem vieles bekannt vor. „Wir haben die Eingangsräume hier und oben modernisiert, auch die Toiletten“, berichten Projektleiterin Andrea Golüke und Architektin Eva Hannemann. Fachdienstleiterin Sabine Sabel ergänzt: „Es gelten die gewohnten Öffnungszeiten und Eintrittspreise, auch bei den Sechs-Monats- und Zehnertickets.“ Für Kartenzahlungen liegen die technischen Voraussetzungen vor, das will die Stadtverwaltung perspektivisch umsetzen.

Energetische Themen im Vordergrund

Im Trakt mit den Duschen und 450 Umkleiden hat sich fast nicht verändert. Zur Erinnerung: Im Mittelpunkt stand die energetische Sanierung. Dem Publikum dürfte die frisch gedämmte Fassade mit Dach nur durch die klare Fenstersicht auffallen. Über technische Modernisierungen zum Wärmeverlust oder zur Wasseraufbereitung und die Umstellung auf LED-Beleuchtung spare die Stadt Wetter viel Geld. Interessierte können am Sonntag bei Führungen in den Keller gucken, dort stechen ein neuer Schaltschrank als technisches Herzstück und Auffangbecken für sogenanntes Schwallwasser hervor. Golüke: „Wir haben drei neue Filter installiert und viel vereinheitlicht, sodass wir keine Probleme bei Materialnachbestellungen mehr haben sollten. Hier war doch recht viel kaputt, von daher haben wir in der Vergangenheit Glück gehabt.“

Wiedereröffnung und Schwimmzeiten Am Sonntag, 12. November, treffen sich verschiedene Akteure (Stadt, Politik, Vereine) um 11 Uhr zur Wiedereröffnung am Hallenbad Oberwengern. Der Tag der offenen Tür mit verschiedenen Programmpunkten und freiem Eintritt läuft dann von 12 bis 18 Uhr, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Danach gelten an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 30 bekannte Schwimmzeiten: Montags geschlossen (Ausnahme: Vereine und Schulklassen), Dienstag und Mittwoch 7 bis 21, Donnerstag 7-18, Freitag 7-21 und am Wochenende von 8 bis 15 Uhr geöffnet. , sa/so 8-15 Uhr (wie früher). Wer jetzt eine Halbjahreskarte kauft, kann diese sechs Monate bis ins Jahr 2024 heinein nutzen. Das städtische Sport- und Freizeitbad wurde 1978 eingeweiht, eine recht große Sanierung erfolgte vor rund zehn Jahren.

In der großen Schwimmhalle strahlen die neuen Startblöcke sowie die Ein- und Drei-Meter-Sprunganlage in glänzendem Silber, sie haben die Vorgängermodelle aus 1978 abgelöst. Wer den Kopf in den Nacken liegt, sieht oben an der Decke neben den bekannten Holzbalken einen massiven Stahlträger. „Der Einbau war sehr aufwändig und hat zur mehrmonatigen Verzögerung geführt“, so Hannemann. Ebenfalls neu: Das Solarium fehlt, in dieser Ecke neben den Becken sollen sich Gäste hinsetzen und selbst mitgebrachtes Essen oder eigene Getränke verzehren können. Sonst hat sich an der Aufteilung nichts geändert.

Wenn Gäste nun zum Tag der offenen Tür kommen, sehen sie an einzelnen Orten noch Baustellen. Etwa neben dem Eingang, wo für das neu begrünte Dach Antworten auf statische Fragen ausstehen oder bestellte Lichtkuppeln auf sich warten lassen. Doch dem lange vermissten Schwimmspaß steht nichts mehr im Weg. „Das Sport- und Freizeitbad wirkt auf mich fast wie eine Wellness-Landschaft“, sagt Andreas Golüke begeistert.

