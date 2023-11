Nach 25 Jahren: Heimspieldebüt von Karibow in Wetter

Wetter. Die Band begeistert international die Fans guter Rockmusik, sahnte Preise ab, hat etliche Alben herausgebracht - und kommt aus Wetter.

25 Alben, ausgezeichnet mit dem Deutschen Rock & Pop Preis in den Kategorien „Beste Progressive Band“ und „Bestes Arrangement“, Auftritte in Großbritannien, Frankreich, Chicago - das sind kurz und knapp die Erfolge der Band Karibow. Ihr Frontmann und Gründer wohnt in Volmarstein.

Liebe zur Musik hat Bestand

Oliver Rüsing hat die Band 1996 gegründet. Seine Liebe zur Musik überstand sämtliche Verlockungen der Zeit. Studium, Lehrberuf, Familie - da, wo für die meisten Musiker der Wunsch nach Bodenständigkeit größer wird, machte Rüsing weiter. „Ich habe, als ich als Lehrer gearbeitet habe, nach Schulschluss trotzdem fünf, sechs, sieben oder acht Stunden im Studio verbracht“, erinnert er sich. In dieser Zeit produzierte er nach eigenen Angaben viele CDs „für den Schrank“. „Das waren zum Teil CDs, von denen es nur 30 Stück gab“, erklärt er. „Irgendwann sind diese Dinger dann beim Deutschen Rock & Pop Musikerverband gelandet. Die fanden die Musik gut, und 2011 gab es die erste Auszeichnung für das beste Arrangement“, erinnert sich Rüsing.

Zurück auf der Bühne

Damit war die Zeit, die Rüsing meist allein im Studio verbrachte, erstmal vorbei. Er wollte wieder mit Band auf die Bühne. Die Folge: 2014 gab es gleich den nächsten Award. Diesmal gewann Karibow die Auszeichnung für die „Beste Progressiv Rockband“. Es folgten Tourneen. International konnten Fans gar nicht genug von der Band bekommen. „Wir hatten viele Auftritte in England. Da haben wir auch viele CDs verkauft. Aber der Brexit hat viel kaputt gemacht. Inzwischen ist es für Künstler einfach zu teuer, dort aufzutreten“, erklärt Rüsing. 450 Euro kostet das Künstlervisum für Großbritannien. Bei einer vierköpfigen Band - derzeit wird noch ein neuer Keyboarder gesucht - geht das schnell ins Geld.

Rockfans kommen am Freitagabend in Wetter auf ihre Kosten. Foto: Privat / WP

Internet bringt internationale Erfolge

Doch das bedeutet auch, dass Fans in anderen Ländern mehr Glück haben. Neben Frankreich durften sich auch in Deutschland die Fans freuen, beispielsweise auf der großen Freilichtbühne Loreley in Rheinland-Pfalz, auf der im kommenden Jahr bereits Größen wie Pur, die Böhsen Onkelz, Andreas Gaballier oder Marius Müller-Westernhagen spielen. Aber wie kann es sein, dass die Band international bekannt und erfolgreich ist, aber vor der eigenen Haustür nicht? Oliver Rüsing hat sich an einer Erklärung versucht: „Die Zeiten, in denen man sich lokal hochspielt, sind eigentlich vorbei. Wir sind durch das Internet sehr gut vernetzt und auch dank des Internets bekannt geworden. Allerdings eben nicht hier in Deutschland, sondern im Ausland“, meint der Volmarsteiner.

Erstes Gastspiel in Wetter

Das soll sich aber künftig ändern. Am Freitag, 17. November, steht das erste Konzert vor heimischen Publikum auf dem Programm. In der Earth Music Hall tritt die Band auf. Und die Besucher dürfen sich auf monumentale Rockmusik freuen. „Die Musik ist melodisch und trotzdem anspruchsvoll, mit längeren Kompositionen. Eigentlich ist das absolut gegen den Trend, denn die Stücke werden für die Online-Kanäle ja doch eher kürzer“, sagt Rüsing.

Bildhafte Musik

Kurz würde aber weder der Musik noch den Texten gerecht werden. „Ich verarbeite darin immer meine Grundwerte. Ich bin ein Mensch, der immer denkt. Themen wie die Bedeutung von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit spielen beispielsweise eine Rolle. Die Musik ist sehr bildhaft. Ich kann darin wunderbar Probleme verarbeiten“, erklärt Rüsing. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Texte schwermütig sind. „Ich habe gemerkt, dass man negative Emotionen in Musik so ausdrücken kann, dass daraus eine andere, positive Energie entsteht“, weiß der Volmarsteiner. Dass die Texte und Melodien bei den Fans ankommen, erzählen diese ihm oft selbst. „Manchmal bekomme ich Nachrichten von Fans, die sich die Musik in einer bestimmten Stimmung angehört haben, und dadurch wieder Auftrieb bekamen. Das ist einfach klasse. Sinngebend“, meint Rüsing begeistert.

Neues Album im Gepäck

Wer sich selbst davon überzeugen will, der sollte am Freitag, 17. November, den Termin in der Earth Music Hall nicht verpassen, wenn Karibow nun nach über fünfundzwanzig Jahren endlich ihr Heimspieldebüt geben, in dessen Rahmen sie ihr soeben veröffentlichtes Album „Holophinium Xtended“ vorstellen werden – eine doppelte Premiere also.

Karten für das Konzert gibt es bei der Earth Music Hall sowie der Bücherstube Draht, Bismarckstraße 52 in Wetter, und dem Tinten-Toner-Fachmarkt, Kaiserstraße 95 in Wetter. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse sind sie für 25 Euro zu haben. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter